Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России в 1,5 раза за четыре года

Tекст: Мария Иванова

Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в полтора раза, передает РИА «Новости». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат!».

«Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 раза», – заявила Голикова. Она добавила, что с 1 января 2026 года максимальная выплата по беременности и родам вырастет почти до 956 тыс. рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком – до 83 тыс. рублей. По мнению вице-премьера, достичь снижения бедности удалось в том числе благодаря этим мерам.

Кроме того, за время работы программы социальных контрактов, стартовавшей в 2021 году, россияне заключили более 1,4 млн таких договоров. Эта мера поддержки помогает гражданам открыть собственное дело, развить личное подсобное хозяйство или найти работу.

Голикова также отметила, что в 2025 году было заключено свыше 6 тыс/ соцконтрактов с участниками спецоперации и их семьями, причем для этой категории граждан больше не требуется оценка нуждаемости при получении помощи на ведение бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил о снижении уровня бедности в стране до рекордно низких значений.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о четырехкратном падении этого показателя с 2000 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова в прошлом году рассказала об уменьшении доли малоимущих граждан на 37% с 2018 года.