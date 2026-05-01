European Aquatics запросила отсрочку допуска россиян с флагом до 2026 года

Tекст: Мария Иванова

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) обратилась с просьбой отложить вступление в силу решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских и белорусских атлетов к турнирам с флагом и гимном, передает РИА «Новости».

В запросе бюро организации отмечается, что полное возвращение спортсменов из двух стран «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года». До наступления этой даты атлеты, прошедшие отбор, смогут выступать на европейских соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Напомним, 13 апреля World Aquatics сняла ограничения со взрослых спортсменов с российским и белорусским паспортами. На недавних стартах ватерполисты и синхронисты из России уже соревновались с национальной символикой. Чемпионат Европы по водным видам спорта под эгидой European Aquatics пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

При этом власти Польши отказались пускать российских спортсменов на чемпионат Европы.

Сборная Украины по водному поло отменила матч против российской команды.