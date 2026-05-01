Полиция разогнала слезоточивым газом протестующих в центре Парижа

Французская полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Tекст: Мария Иванова

В пятницу днем несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа для участия в первомайской акции, передает корреспондент РИА «Новости». Маршрут колонны пролегал от площади Республики до площади Нации.

Изначально мероприятие носило исключительно мирный характер. Однако спустя несколько часов ситуация накалилась, когда агрессивно настроенные участники начали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками.

Для подавления беспорядков и восстановления контроля над ситуацией силовики пустили в ход слезоточивый газ. Кроме того, к месту проведения митинга экстренно стянули полицейские водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на первомайской манифестации в Париже стражи порядка задержали около 30 человек. А в 2024 году во время шествия радикалы разбили витрины и автобусные остановки.