Освобожденный археолог Бутягин процитировал «Кавказского пленника» Пушкина

Tекст: Елизавета Шишкова

Прибывший на родину Александр Бутягин подтвердил свое благополучное возвращение, об этом он написал на своей странице ВКонтакте. «Дорогие друзья, коллеги и сочувствующие, я дома, всё хорошо, спасибо вам за помощь и поддержку!» – написал археолог.

В качестве символического жеста исследователь поделился известным фрагментом из поэмы Александра Пушкина «Кавказский пленник». Ученый привел строки об освобождении невольника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археолог Александр Бутягин прибыл на Московский вокзал Петербурга после освобождения из польской тюрьмы.

Он поделился с журналистами стихами, написанными во время заключения в Польше.

Бутягин был освобожден в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.