Казанский «Ак Барс» разгромил «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина

«Ак Барс» победил «Металлург» и увеличил отрыв в полуфинале Кубка Гагарина

Tекст: Мария Иванова

Встреча четвертого матча полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги завершилась триумфом казанской команды со счетом четыре – один, передает РИА «Новости».

Хозяева льда вышли вперед во втором периоде благодаря точным броскам Александра Барабанова и Григория Денисенко.

В заключительной трети поединка Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин закрепили изначальный успех. Единственную шайбу в составе магнитогорского клуба забросил Егор Коробкин. Форвард победителей Кирилл Семенов отметился двумя передачами, продлив результативную серию до семи игр с 11 набранными очками.

Текущий счет в серии до четырех побед стал три – один в пользу казанского коллектива. Пятая решающая игра пройдет третьего мая на льду в Магнитогорске. На предыдущих этапах турнира победители уверенно прошли челябинский «Трактор» и минское «Динамо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, казанский клуб уверенно выиграл первый матч полуфинальной серии в Магнитогорске.

Ранее магнитогорская команда обеспечила себе место в четвертьфинале Кубка Гагарина благодаря победе над «Сибирью».

В стартовом матче плей-офф хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над челябинским «Трактором» в дополнительное время.