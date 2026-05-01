Найден потерянный при перелете «Оскар» режиссера-иноагента Таланкина

Lufthansa нашла утерянный из багажа «Оскар» режиссера-иноагента Таланкина

Tекст: Мария Иванова

Авиаконцерн Lufthansa обнаружил пропавшую награду российского постановщика Павла Таланкина, признанного в РФ иностранным агентом, передает РИА «Новости».

Ранее газета New York Post сообщала, что в нью-йоркском аэропорту JFK сотрудники транспортной безопасности заставили сдать статуэтку в багаж, посчитав ее потенциальным оружием. По прибытии в Германию коробка оказалась пустой.

«Мы можем подтвердить, что «Оскар» найден и находится в безопасности у нас во Франкфурте. Мы поддерживаем прямой контакт с пассажиром, чтобы как можно скорее организовать ее личный возврат», – заявил представитель авиакомпании. Перевозчик уже принес официальные извинения за доставленные неудобства.

Министерство юстиции включило Таланкина в реестр иноагентов за выступления против спецоперации на Украине и распространение недостоверной информации о решениях властей. Свою награду он получил в марте за документальный фильм, снятый совместно с американцем Дэвидом Боренштайном.

Лента содержит кадры с российскими школьниками, использованные без согласия родителей.

Сам режиссер уехал за границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Павел Таланкин лишился своей награды по вине службы безопасности американского аэропорта.

Ранее Министерство юстиции России включило этого документалиста в реестр иностранных агентов. Челябинский суд запретил показ его оскароносного фильма в интернете.