  • Новость часаРоссийские силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников за девять часов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    1 мая 2026, 17:24 • Новости дня

    Медведев назвал помощь людям главной задачей Народной программы «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народная программа партии «Единая Россия» ориентирована на оказание конкретной поддержки населению, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

    «Задача »Единой России« – сформировать условия, при которых эти планы будут реализованы, они воплотятся в жизнь. Это не очень просто с учетом нынешнего этапа нашего развития, нашей жизни. Но как главная политическая сила на сегодняшний день нашей страны мы за нее отвечаем», – сказал Дмитрий Медведев на форуме «Единая Россия. Есть результат!», передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что для партии нет ничего важнее доверия избирателей. Он назвал его самым ценным капиталом «Единой России». Медведев выразил уверенность, что партия постарается снова оправдать это доверие, как и в прежние годы.

    «Для любой партии нет ничего важнее доверия избирателей. Доверие избирателей – это, если хотите, самый ценный капитал, который есть у »Единой России«. Мы старались его оправдать в прежние годы. Я уверен, что мы постараемся сделать это снова», – сказал Медведев.

    Председатель ЕР также отметил, что в новой программе партии необходимо уделить внимание благополучию и здоровью пожилых людей. Он напомнил о задаче по развитию системы долговременного ухода, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

    «Благодаря нашей работе сегодня эта тема охватывает приблизительно 180 тыс. человек, но, естественно, ее нужно расширять», – добавил он.

    Благодаря партийному проекту «Старшее поколение» и программам активного долголетия около 15 млн людей старшего возраста занимаются волонтерством, спортом и творчеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что через Народную программу «Единой России» граждане могут реально влиять на принятие решений в стране.

    30 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    Партия «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» пообещала блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, защищая интересы автомобилистов от дополнительных штрафов.

    «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.

    «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.

    Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    «Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

    Tекст: Вера Басилая

    Регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия» завершится 14 мая, а конкурс среди кандидатов достиг более девяти человек на место.

    Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлена и завершится 14 мая, сообщается на сайте партии. На сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более 4 тыс. претендентов.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что конкурс превышает девять человек на место, а поток желающих не снижается.

    «Мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», – заявил Якушев.

    Среди подавших заявки 12% составляют участники спецоперации на Украине, треть – женщины, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.

    Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что на праймериз идут те, кто готов к честной политической борьбе, и всех участников объединяет стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми.

    Регистрация избирателей для участия в голосовании продолжается до 29 мая, в системе уже зарегистрированы 4,3 млн человек.

    Самая высокая активность среди избирателей отмечается в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Башкирии и Краснодарском крае, а по доле зарегистрированных лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    «Единая Россия» приступила к помощи пострадавшим жителям Туапсе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Активисты «Единой России» приступили к сбору гуманитарной помощи и расселению граждан, пострадавших в результате недавней атаки беспилотников на город.

    Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.

    «В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    Комментарии (22)
    1 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как в девяностые годы здания дошкольных учреждений массово продавались за бесценок и переоборудовались под коммерческие помещения.

    Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы здания детских садов массово выкупались под офисы, передает РИА «Новости». Это привело к масштабному разрушению всей сети дошкольных образовательных учреждений в стране.

    В пятницу политик вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге. Во время разговора с сотрудниками медицинского учреждения была поднята острая проблема нехватки ясельных групп.

    «Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», – заявил Медведев.

    Политик подчеркнул, что подобные действия коммерсантов привели к катастрофическим последствиям для социальной инфраструктуры. По его словам, когда ситуация в стране начала стабилизироваться, выяснилось, что система детских садов и яслей оказалась полностью разрушена, и государству до сих пор приходится решать эту задачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что сохраняющийся дефицит мест в ясельных группах наглядно подтверждает высокую мотивацию граждан создавать семьи и становиться родителями.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность применения самого разрушительного оружия, отметив отсутствие данных о стремлении Ирана к созданию ядерного арсенала.

    Ядерный апокалипсис представляет собой реальную угрозу, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые».

    «Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», – подчеркнул политик. При этом он выразил сожаление по поводу сложившейся международной обстановки.

    Кроме того, председатель партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По его словам, у Москвы нет информации о том, что Тегеран стремится получить ядерное оружие. Медведев добавил, что хотя Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытках создать такой арсенал, сам Иран категорически отрицает подобные намерения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ признался в моральной готовности применить ядерное оружие на посту президента. Политик усомнился в компетентности искусственного интеллекта по вопросам иранской ядерной угрозы.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Медведев заявил о прямом участии Запада в войне

    Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Песков заявил о прямом участии десятков западных государств в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн.

    Десятки западных государств напрямую вовлечены в противостояние с Россией, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

    «Наш противник – это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие: когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага», – подчеркнул политик.

    Отвечая на вопрос из зала, Медведев сопоставил текущую ситуацию с историческими периодами, предшествовавшими мировым конфликтам. Он отметил сходство нынешних событий с обстановкой перед Первой мировой войной и тридцатыми годами прошлого века, которые привели ко Второй мировой войне.

    Политик напомнил, что до Первой мировой человечество не знало глобальных конфликтов, однако появление танков и авиации превратило боевые действия в «мясорубку», в результате которой Европа наказала сама себя. По его словам, сегодня европейцы ежедневно повторяют мантру о неизбежности войны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров констатировал факт объявления Западом открытой войны России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал врагами оказывающие военную помощь Киеву государства. Политик указал на использование противником западных ракет для ведения полноценных боевых действий против Москвы.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    Медведев назвал руководство Евросоюза «идиотами, бредящими войной с Россией»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время лекции на просветительском марафоне «Знание.Первые» зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко раскритиковал руководство Евросоюза и посетовал на утрату прежних связей с Европой.

    Выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал резкие заявления в адрес европейских лидеров, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди».

    Продолжая выступление, Медведев отметил, что, по его мнению, руководство Евросоюза «бредит войной с Российской Федерацией». Он добавил, что каждый европейский лидер решает свою задачу и, несмотря на то что он назвал их идиотами, счел их «упорными», однако предупредил, что выбранный ими курс представляет собой «очень опасную дорожку».

    Говоря о состоянии отношений России и Европы, Медведев охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия как чудовищный и признался, что ему жаль утраченного качества контактов, которое, по его словам, уже нельзя вернуть. Политик подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет даже в течение жизни нынешнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз становится для России опаснее, чем НАТО. По его мнению, Москве пора пересмотреть отношение к вступлению соседних государств в Европейский союз.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:35 • Новости дня
    Медведев назвал число заключивших контракты с армией россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С начала текущего года ряды Вооруженных сил пополнили 127 тыс. человек, принявших добровольное решение отправиться на службу.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил статистику во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые», передает РИА «Новости».

    «В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», – заявил политик.

    Он добавил, что еще 10 тыс. человек присоединились к добровольческим формированиям. Для сравнения он привел данные за прошлый год, когда аналогичные документы подписали 450 тыс. россиян.

    В скором времени зампред Совбеза намерен совершить визит в пункт комплектования военнослужащих. Он подчеркнул, что регулярно осматривает полигоны, где проходит подготовка новых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году контракт на службу в Вооруженных силах России заключили около 450 тыс. человек.

    К декабрю 2025 года в воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. По итогам 2025 года договоры с Минобороны подписали свыше 422 тыс. граждан.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о визите в учебный центр Ленинградского военного округа.

    В аккаунте в Max он опубликовал видеоролик, снятый во время посещения центра.

    В своей речи Медведев подчеркнул, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам станут основой военной элиты России.

    «Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку – скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, – все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна», – сказал он.

    В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев заявил о прямой связи безопасности России с целями спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Успешное завершение специальной военной операции позволит государству развиваться по прогнозируемому сценарию и обеспечит рост доходов граждан, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев политик отметил необходимость серьезной работы как на передовой, так и в тылу, передает РИА «Новости».

    «Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции», – сказал он.

    По словам спикера, большинство граждан ожидают успешного окончания боевых действий. Это позволит реализовать полноценный сценарий развития государства, который включает решение демографических и жилищных вопросов, а также улучшение систем здравоохранения и образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал победу в спецоперации решающим аспектом для Москвы. Он отмечал признаки военного успеха по целому ряду показателей.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Медведев объяснил нехватку детских садов желанием россиян заводить детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сохраняющийся дефицит мест в ясельных группах наглядно подтверждает высокую мотивацию граждан создавать семьи и становиться родителями, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в петербургский центр имени Алмазова обратил внимание на проблему нехватки дошкольных учреждений, передает ТАСС. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой он обсудил этот вопрос с сотрудниками медицинского комплекса.

    «В чем позитив? Мы как бы ее решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует», – заявил политик. Он добавил, что государству приходится постоянно расширять сеть дошкольных учреждений, несмотря на разный уровень демографии в регионах.

    Председатель «Единой России» признал, что первоначальные расчеты властей закрыть потребность в детских садах на ближайшие 10-15 лет не оправдались. По его мнению, наличие яслей служит важнейшим индикатором готовности людей обзаводиться потомством, поэтому руководство страны продолжит работу в этом направлении.

    Политик также призвал бизнес активно участвовать в создании корпоративных детских садов. Подобные инициативы помогают компаниям эффективно удерживать ценных специалистов на рабочих местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Санкт-Петербурга решить проблему с нехваткой мест в яслях. Ранее глава государства назвал поддержку семей важнейшим направлением всех национальных проектов. Российский лидер также отметил постоянное увеличение числа желающих завести более одного ребенка пар.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Медведев назвал главные ценности россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для абсолютного большинства граждан России важнейшими жизненными приоритетами всегда остаются семья и дом, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    «Семья и дом – такие, в общем, вещи очевидные, даже, может, кажется, в чем-то банальные, но тем не менее все равно остаются главными ценностями абсолютного большинства граждан нашей страны», – подчеркнул председатель партии, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал семью главным вектором развития страны. Ранее российский лидер отметил важность воспитания детей на основе духовно-нравственных идеалов. Специалисты ВЦИОМ зафиксировали абсолютный приоритет крепкой семьи для большинства граждан.

    Комментарии (0)
