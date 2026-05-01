Медведев назвал помощь людям главной задачей Народной программы «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

«Задача »Единой России« – сформировать условия, при которых эти планы будут реализованы, они воплотятся в жизнь. Это не очень просто с учетом нынешнего этапа нашего развития, нашей жизни. Но как главная политическая сила на сегодняшний день нашей страны мы за нее отвечаем», – сказал Дмитрий Медведев на форуме «Единая Россия. Есть результат!», передает РИА «Новости».

«Для любой партии нет ничего важнее доверия избирателей. Доверие избирателей – это, если хотите, самый ценный капитал, который есть у »Единой России«. Мы старались его оправдать в прежние годы. Я уверен, что мы постараемся сделать это снова», – сказал Медведев.

Председатель ЕР также отметил, что в новой программе партии необходимо уделить внимание благополучию и здоровью пожилых людей. Он напомнил о задаче по развитию системы долговременного ухода, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

«Благодаря нашей работе сегодня эта тема охватывает приблизительно 180 тыс. человек, но, естественно, ее нужно расширять», – добавил он.

Благодаря партийному проекту «Старшее поколение» и программам активного долголетия около 15 млн людей старшего возраста занимаются волонтерством, спортом и творчеством.

