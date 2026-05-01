Протестующие сорвали выступление премьер-министра Норвегии из-за Израиля

Демонстранты в Осло прервали речь премьера Норвегии антиизраильскими лозунгами

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во время митинга в столице Норвегии, передает РИА «Новости».

Глава правительства попытался обратиться к собравшимся, однако толпа начала скандировать призывы против финансовых вложений в ближневосточную страну.

«Речь Стере на площади Янгстурге по случаю первомая было прервано пропалестинскими протестующими. Демонстранты выкрикивали лозунги против инвестиций Нефтяного фонда в Израиль и так сильно шумели, что Стере не смог продолжить выступление», – отмечает норвежская телерадиокомпания NRK.

Политик сумел возобновить выступление лишь после вмешательства организаторов мероприятия. Первомайский комитет призвал участников акции успокоиться и позволить премьеру продолжить разговор с аудиторией.

Государственный пенсионный фонд Норвегии неофициально называют Нефтяным. На сегодняшний день он является крупнейшим в мире фондом национального благосостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Израиля по политическим причинам отказали премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере во въезде в страну.

До этого израильское правительство аннулировало дипломатический статус сотрудников норвежского посольства.