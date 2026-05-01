    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    1 мая 2026, 16:44 • Новости дня

    Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми

    В Республике Коми совершил жесткую посадку вертолет с вахтовиками

    Tекст: Мария Иванова

    В Усинске жестко приземлился пассажирский вертолет с вахтовыми рабочими на борту, точная информация о возможных пострадавших сейчас выясняется.

    Инцидент произошел первого мая в Республике Коми, передает ТАСС.

    Главное управление МЧС по региону подтвердило факт происшествия.

    «1 мая в Усинске совершил жесткую посадку пассажирский вертолет вахтовиков. Информация по пострадавшим уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

    Для оказания помощи и оценки ситуации на место инцидента незамедлительно выехала оперативная группа Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Данные о состоянии пассажиров и членов экипажа выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку в Якутии.

    1 мая 2026, 03:07 • Новости дня
    Гинцбург рассказал о первых результатах лечения вакциной от меланомы

    Гинцбург сообщил о первых иммунных изменениях после введения вакцины пациенту

    Tекст: Вера Басилая

    У первого пациента, которому начали вводить новую вакцину от меланомы, зафиксированы первые изменения в анализах после начального этапа терапии, заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Первые результаты терапии новой вакциной от меланомы показали положительную динамику, передает РИА «Новости». Как сообщил Гинцбург, у первого пациента, которому сделали прививку, уже заметны небольшие сдвиги в анализах крови, в частности в продукции нужных цитокинов.

    «У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», – отметил Гинцбург.

    Пациенту предстоит пройти еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты ожидаются позже. Сейчас он находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение препарата планируется провести между майскими праздниками.

    Ранее российские врачи ввели мРНК-вакцину от рака первому пациенту из Курской области.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о хорошем самочувствии этого больного.

    Разработчики препарата планируют применять данную технологию для терапии других видов онкологических заболеваний.

    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    Эксперт: Дружба с Зеленским станет для Пашиняна оплатой предвыборной поддержки ЕС

    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков

    FT сообщило об ухудшении отношений Европы и Киева из-за требований Зеленского

    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Настойчивые попытки украинских властей добиться скорейшей интеграции в европейское сообщество спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Журналисты отмечают, что подобная риторика вызывает сильное раздражение на Западе.

    В материале издания сказано: «Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева».

    По данным источников, на встрече на Кипре в конце апреля украинские чиновники упрекали европейцев в медлительности. Представители Киева заявляли, что объединение нуждается в них больше, чем они в членстве. Собеседники газеты подчеркнули, что позиция должника ни к чему хорошему не приведет.

    «Они говорят: «Вы нам должны». А это ни к чему хорошему не приводит», – сообщил источник.

    Глава киевского режима поручил дипломатам добиваться исключительно полноправного членства и не рассматривать альтернативные варианты интеграции. В ответ на это политикам пришлось услышать горькую правду от европейских коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны подготовили для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо ускоренного вступления в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Украины к Евросоюзу.

    1 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев покинул Россию после отставки, выбрав для выезда маршрут через Минск, сообщили СМИ.

    Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию после своей отставки. По информации издания, сразу после распоряжения об освобождении от должности, подписанного Михаилом Мишустиным 22 апреля, Буцаев уехал из страны через Минск. Об этом газете рассказали три источника: один из них близок к следствию, двое других работают в государственных структурах, пишут «Ведомости».

    Буцаев был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии в марте 2025 года, до этого он руководил Российским экологическим оператором (РЭО). В распоряжении о его освобождении от должности отмечается, что решение было принято по его просьбе.

    В публикации «Ведомостей» также подчеркивается, что ранее анонимные Telegram-каналы и источники сообщали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева. Кроме того, по словам одного из собеседников газеты, уголовные дела возбуждены и в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Степкина занимала пост заместителя гендиректора по стратегическому развитию и инвестициям, Щербаков был финансовым директором.

    Источники, близкие к следствию, указывают, что в материалах уголовных дел фигурирует фамилия Буцаева. Представитель РЭО сообщил «Ведомостям», что компания в курсе следственных мероприятий, но продолжает работать в обычном режиме.

    Ранее в Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержали первого замминистра природных ресурсов региона.

    В отношении бывшего начальника Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова завели уголовное дело.

    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Барделла пообещал убрать флаг ЕС с резиденций президента Франции

    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    1 мая 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Туапсе

    Возгорание произошло на морском терминале Туапсе после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    На территории морского терминала в Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников, при этом никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    На территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих киевскому режиму. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на месте происшествия работают специальные и экстренные службы, ведутся необходимые работы по ликвидации последствий пожара.

    Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе из-за падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.

    Власти Краснодарского края объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

    В городе из-за сбоя в работе насосной станции временно прекратилась подача питьевой воды.

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Роскосмос заявил об успешном испытательном пуске новой ракеты-носителя «Союз-5»

    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт Анпилогов: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    30 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Эксперты завершили идентификацию останков жертв катастрофы батискафа «Титан»
    Эксперты завершили идентификацию останков жертв катастрофы батискафа «Титан»
    @ US Coast Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые группы завершили операцию по подъему фрагментов тел с глубины примерно четырех километров, где в июне 2023 года произошла катастрофа с батискафом «Титан» компании OceanGate.

    Поиск останков и их идентификация заняли почти три года из-за особенностей разрушения аппарата, передают «Вести».

    Вдова пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда Кристин Давуд рассказала о шокирующих деталях процесса опознания. «Останки мужа и сына были переданы мне в крошечных контейнерах, похожих на коробки из-под обуви», – заявила она.

    По словам Давуд, из-за мгновенного разрушения корпуса под воздействием огромного давления тела погибших превратились в однородную массу, и эксперты потратили месяцы на проведение сложнейшей ДНК-экспертизы.

    Специалисты подтвердили, что причиной гибели пяти человек стал имплозивный взрыв, произошедший за долю секунды. Эксперты отмечают, что люди на борту не успели понять, что происходит, и не испытывали страданий перед смертью.

    В июне 2023 года компания OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Три дня спустя рядом с «Титаником» обнаружили обломки судна.

    В сентябре 2024 года исследовательская компания Pelagic Research Services опубликовала первые фото затонувшего батискафа «Титан».

    В октябре прошлого года Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что причиной гибели батискафа «Титан» при погружении к обломкам лайнера «Титаник» в 2023 году стали ошибки проектирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как гибель бастискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США.

    1 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Получивший «Оскар» режиссер Павел Таланкин (иноагент), лишился своей статуэтки при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, в этом, по его словам, виновны сотрудники службы безопасности американского аэропорта.

    Инцидент произошел по вине службы безопасности американского аэропорта, сказал Таланкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Проверяющие сочли золотую награду потенциальным оружием.

    Таланкин заявил, что сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) нью-йоркской воздушной гавани не разрешили ему пронести его награду в салон, хотя ранее он не раз перевозил ее без проблем.

    Представители авиакомпании Lufthansa предлагали лично взять предмет на борт, однако сотрудники аэропорта ответили отказом. В итоге кинодеятелю пришлось сдать ценный груз в багаж, который бесследно исчез по прибытии во Франкфурт.

    Телеакадемия может выдать дубликат, но за это придется заплатить от 400 до 1 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило Таланкина в реестр иностранных агентов. Челябинский суд запретил распространение его документального фильма в интернете.

