  Российские силы ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников за девять часов
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    1 мая 2026, 16:36 • Новости дня

    Медведев не согласился с пессимизмом Маска относительно будущего ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не разделяет пессимистичных взглядов основателя Tesla и SpaceX Илона Маска на перспективы развития искусственного интеллекта, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    В ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге Медведев отметил, что при постановке медицинского диагноза и искусственный интеллект, и врач могут ошибаться, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, «точку в этом вопросе, безусловно, ставит человек». Он подчеркнул, что оба фактора – и ИИ, и врач – должны дополнять и стимулировать друг друга.

    «Ну, обо всем остальном можно у Илона Маска спросить, потому что у него гораздо более пессимистические прогнозы на сей счет, но мы их не разделяем», – сказал Медведев.

    Ранее Маск заявлял, что развитие ИИ может привести к сценарию, напоминающему фильм «Терминатор», где искусственный интеллект становится причиной уничтожения человечества.

    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    Эксперт: Дружба с Зеленским станет для Пашиняна оплатой предвыборной поддержки ЕС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Роскосмос заявил об успешном испытательном пуске новой ракеты-носителя «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт Анпилогов: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    30 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

    Роскосмос: Ракета «Союз-5» совершила первый полет в рамках испытаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний, передает ТАСС.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    Ранее Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5». В начале апреля «Союз-5» установили на стартовый стол Байконура.

    30 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область наглядно продемонстрировал террористический характер действий Киева, заявил МИД России.

    Как сообщили в российском дипведомстве, эта поездка стала первой подобной миссией представителя ООН в приграничные районы России.

    Цель визита заключалась в том, чтобы руководство Секретариата ООН получило объективную информацию «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, сообщается на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что регион регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Киева, что приводит к значительным разрушениям. Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые властями региона для защиты мирных жителей и восстановления инфраструктуры.

    По словам российских дипломатов, посещение Белгородской области позволило продемонстрировать факты, которые западные политики и СМИ стараются скрывать. В МИД особо отметили, что действия Киева против гражданского населения России имеют целенаправленный террористический характер.

    Накануне при атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей. Кроме того, трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу.

    Во вторник атаке со стороны Украины подвергся социальный объект в селе Доброе Белгородской области.

    30 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню

    ГОСТ на блюда русской кухни вынесли на обсуждение и примут во II квартале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайший месяц завершится общественное обсуждение ГОСТа на блюда русской кухни, после чего стандарт планируется утвердить во втором квартале 2026 года, сообщили в Роскачестве.

    ГОСТ на блюда русской кухни может быть принят во втором квартале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова. Документ уже находится на этапе общественного обсуждения, которое должно завершиться в течение ближайшего месяца.

    «ГОСТ уже вынесен на общественное обсуждение. Активно идет обсуждение экспертов, специалистов первой версии национального стандарта по русской кухне. Общественное обсуждение должно завершиться в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что ГОСТ должен быть принят в течение второго квартала этого года», – заявил Протасов.

    В первую версию национального стандарта включено около 180 блюд, однако в процессе доработки их количество может вырасти до 300. Проект ГОСТа был подготовлен рабочей группой при Минпромторге при участии Роскачества, в документе объединены рекомендации по технологии изготовления и лучшие традиции русской кухни, а также принципы использования аутентичных ингредиентов.

    Стандарт призван способствовать формированию современного и привлекательного образа русской кухни как внутри страны, так и за рубежом. Проект получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества. При этом применение ГОСТа будет носить добровольный характер и станет ориентиром для предпринимателей, ориентированных на русскую кухню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включили рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки. В проект национального стандарта русской кухни также вошли рекомендации по подаче зефира с фруктовым соком или винным сиропом и по охлаждению сливочного десерта.

    Кроме того, в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню разработали технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь.

    30 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Новак объяснил перенос поставок нефти Казахстана с «Дружбы»

    Новак: Нефть Казахстана перенаправили с «Дружбы» из-за повреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан перенаправил поставки нефти с нефтепровода «Дружба» на альтернативные маршруты из-за технических ограничений и повреждений инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

    По его словам, причиной стали атаки украинских военных на объекты нефтепроводной инфраструктуры, что привело к повреждению станций и ограничило возможности прокачки, передает ТАСС.

    «В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что для казахстанской нефти уже найдены альтернативные маршруты поставок, что позволяет избежать потерь в объемах экспорта.

    Вице-премьер добавил, что на данный момент нефтеперерабатывающий завод в Шведте в Германии не получает нефть по трубопроводу «Дружба».

    На прошлой неделе Новак объявил о перенаправлении казахстанской нефти на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    1 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как в девяностые годы здания дошкольных учреждений массово продавались за бесценок и переоборудовались под коммерческие помещения.

    Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы здания детских садов массово выкупались под офисы, передает РИА «Новости». Это привело к масштабному разрушению всей сети дошкольных образовательных учреждений в стране.

    В пятницу политик вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге. Во время разговора с сотрудниками медицинского учреждения была поднята острая проблема нехватки ясельных групп.

    «Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», – заявил Медведев.

    Политик подчеркнул, что подобные действия коммерсантов привели к катастрофическим последствиям для социальной инфраструктуры. По его словам, когда ситуация в стране начала стабилизироваться, выяснилось, что система детских садов и яслей оказалась полностью разрушена, и государству до сих пор приходится решать эту задачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что сохраняющийся дефицит мест в ясельных группах наглядно подтверждает высокую мотивацию граждан создавать семьи и становиться родителями.

    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    30 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    В Казахстане назвали историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар» с 45-й площадки Байконура стал историческим для страны событием.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур стал историческим событием для Казахстана, передает РИА «Новости».

    В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики подчеркнули, что запуск стал первым испытательным пуском новой ракеты среднего класса, созданной в рамках совместного проекта с Россией.

    В ведомстве сообщили, что в ходе летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени «Союз-5» отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был успешно выведен на расчетную траекторию. Это подтвердило полную готовность всей инженерной инфраструктуры комплекса для дальнейшего вывода Казахстана на мировой рынок космических услуг.

    Представители министерства заявили: «Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры».

    Проект реализуется совместным предприятием «СП Байтерек», отвечающим за развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры для новых ракет-носителей.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    30 апреля 2026, 23:52 • Новости дня
    Роскосмос заявил о планах улучшить характеристики ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Госкорпорация «Роскосмос» намерена модернизировать ракету Союз-5, чтобы увеличить количество спутников, выводимых на орбиту, после успешного первого пуска, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о намерении совершенствовать ракету «Союз-5» после первого успешного запуска с космодрома Байконур, который прошел 30 апреля в 21.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    «Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», – отметил Баканов.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    Министерство цифрового развития Казахстана назвало этот старт историческим событием для республики.

    30 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.

    «Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.

    30 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    СК возбудил дело после массового отравления детей на Урале

    СК возбудил дело после массового отравления детей в Свердловской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти начали расследование после того, как учащиеся и сотрудники школы и детсада в Свердловской области обратились с жалобами на отравление, сообщили в СК по региону.

    Уголовное дело по статье 236 УК РФ возбудили после сообщений о массовом отравлении детей и сотрудников в школе № 30 и детском саду № 8 поселка Большой Исток, сообщает СУ СК по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что инцидент связан с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

    Ранее региональное управление Роспотребнадзора выявило болезнетворные микроорганизмы в воде из скважины, снабжавшей оба учреждения. По данным прокуратуры, на симптомы отравления пожаловались не менее 17 учащихся и восемь сотрудников.

    В сообщении СК говорится: «По сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских школ, а также нескольких детей, посещающих местный детский сад в поселке Большой Исток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)».

    Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают точное количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью.

    Ранее в Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением. До этого следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово.

    А в начале апреля в детском лагере «Исетские зори» в той же Свердловской области зафиксировали 14 случаев острой кишечной инфекции, у пятерых детей выявили норовирус.


    Главное
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США