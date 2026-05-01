При крушении самолета в Техасе погибли пять человек

Небольшой самолет Cessna 421C разбился в Техасе, погибли пять человек

Tекст: Мария Иванова

Об инциденте сообщил судья округа Хэйз Рубен Бесерра, передает РИА «Новости».

«Подтверждено, что самолет, опознанный как Cessna 421C, разбился с пятью людьми на борту. Власти подтвердили, что все пятеро в результате инцидента погибли», – написал он в соцсети Facebook.

Спасательные службы направились к месту падения примерно в 23.05 в четверг. По предварительным данным, перед ударом о землю машина двигалась очень быстро.

Следователи уже исключили версию столкновения с другим воздушным транспортом. Имена жертв катастрофы пока не раскрываются из уважения к их родственникам.

