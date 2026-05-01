Российский дзюдоист одолел украинца в финале турнира Большого шлема

Дзюдоист Блиев одолел украинца и выиграл турнир Большого шлема в Душанбе

Tекст: Мария Иванова

Российский борец стал победителем престижных соревнований, проходящих в Душанбе, передает ТАСС.

В решающем поединке весовой категории до 60 кг Аюб Блиев оказался сильнее украинца Артема Лесюка. На турнире в Таджикистане отечественные атлеты выступают под флагом своей страны, а в честь их побед звучит национальный гимн.

Спортсмену 28 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира и обладателем серебряной награды чемпионата Европы. Соревнования завершатся третьего мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо в конце прошлого года вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

Ранее Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Будапеште.

В апреле 2026 года Тимур Арбузов выиграл золото чемпионата Европы в Тбилиси.