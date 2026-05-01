Беглов и президент Конго обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудили перспективы взаимодействия в энергетике, строительстве, водоснабжении, образовании и культуре, передает РИА «Новости». В ходе официального визита конголезского лидера в Россию были намечены шаги по углублению связей между Петербургом и Браззавилем.

Беглов подчеркнул высокий потенциал совместной работы в сфере водоснабжения. «В Петербурге одна из самых современных систем водоснабжения в Европе. Ранее конголезской стороне передан меморандум о сотрудничестве с петербургским «Водоканалом», – отметил губернатор. Кроме того, планируется развитие взаимодействия между портами двух стран и подписание меморандума на предстоящем саммите «Россия – Африка».

Значительное внимание на встрече уделили образованию и науке. Петербург ежегодно предоставляет более 250 квот для студентов из Конго, а сейчас в вузах города обучаются 45 граждан этой страны. Губернатор предложил создать в Браззавиле центр подготовки абитуриентов и пригласил конголезские университеты присоединиться к консорциуму «Недра Африки» для подготовки кадров в добывающих отраслях.

Президент Конго высоко оценил уровень петербургского образования, отметив, что многие руководители его страны учились в Северной столице. Он поблагодарил власти города за готовность увеличить квоты для конголезских студентов и подчеркнул важность совместных проектов в энергетике, строительстве и деревообработке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо назвал продуктивной встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Глава российского государства обозначил сотрудничество с этой африканской страной приоритетом внешней политики.