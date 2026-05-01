Ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров умер в Саратове

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти выдающегося земляка сообщил глава города Игорь Молчанов, передает РИА «Новости». «Сегодня на 102-м году жизни скончался Почетный гражданин города Саратова, участник Советско-японской войны Невзоров Сергей Иванович. Он родился 1 июля 1924 года в селе Данилкино Саратовской области», – написал мэр в своем канале на платформе «Макс».

В семье Невзоровых воспитывались десять детей. Отец и двое старших братьев Сергея Ивановича также сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь самого ветерана начался осенью 1942 года, когда он, управляя «полуторкой», подвозил оружие и боеприпасы в эпицентр Сталинградской битвы.

В январе 1943 года Невзорова призвали в ряды Красной Армии, где он стал механиком-водителем легендарного танка Т-34. Военнослужащий принимал участие в тяжелом танковом переходе через пустыню Гоби и отличился в Маньчжурской стратегической наступательной операции.

За свои подвиги Сергей Невзоров удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За Победу над Японией». В мирное время он трудился бурильщиком и начальником цеха саратовского управления буровых работ вплоть до выхода на заслуженный отдых.

