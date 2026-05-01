  Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня

    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    МИД Ирана: Военная операция обошлась Вашингтону в 100 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    30 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условие для продолжения диалога с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

    Как сообщила пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан отметил решимость иранских властей, народа и вооруженных сил защищать законные и неотъемлемые права республики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Тегеран готов к дипломатическому процессу ради справедливого соглашения, которое обеспечит права Ирана и стабильность в регионе. По его словам, «реализовать это возможно при условии прекращения чрезмерных притязаний и провокационных действий со стороны США».

    Также Пезешкиан заявил о необходимости решительной позиции всех стран для осуждения «морского пиратства США и угроз международному судоходству».

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о провале планов США в Иране.

    Накануне США отказались принять мирные предложения Ирана.

    30 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран намерен отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

    «Мы ответим на операции противника продолжительными и болезненными ударами, даже если они будут носить ограниченный и внезапный характер», – заявил Мусави, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Он подчеркнул, что иранские военные уже нанесли удары по американским базам в регионе, и в случае новых атак под удар попадут также корабли США.

    Ранее сообщалось, что американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    30 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на влияние войны в Иране на переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в продвижении мирных переговоров по Украине с продолжающимся конфликтом в Иране, который отвлекает внимание мирового сообщества, сообщает Bloomberg.

    Конфликт на Ближнем Востоке создает препятствия для ведения мирных переговоров по Украине, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина сейчас находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления переговоров, которые могут привести к завершению конфликта. Зеленский подчеркнул: «Ключевым препятствием является отвлекающий фактор, вызванный конфликтом в Иране».

    Глава киевского режима отметил, что дальнейшее развитие переговорного процесса напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале апреля Зеленский уже говорил о паузе в переговорах из-за напряженности в регионе. Сейчас, по его словам, Киев продолжает обсуждать с США возможные гарантии безопасности, однако конкретных решений пока не принято. Также не названы ни возможная дата встречи, ни ее формат.

    Ранее глава киевского режима призвал руководство США параллельно решать украинский кризис и конфликт с Ираном.

    До этого Зеленский выразил обеспокоенность из-за отвлечения внимания Вашингтона от поддержки Киева.

    В свою очередь в Кремле объяснили паузу в мирных переговорах занятостью американских представителей на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, когда достигнет целей спецоперации на Украине.



    30 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Крысы атаковали палаточные лагеря беженцев в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В палаточных лагерях на территории Газы, где проживают свыше 2 млн переселенцев, участились случаи нападения крыс на детей, что вызывает опасения из-за риска инфекций, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, в палаточных лагерях беженцев в секторе Газа распространились крысы и паразиты. По сведениям агентства, грызуны нападают на спящих детей, кусая их за пальцы рук и ног, а также портят немногочисленные ценные вещи жителей лагерей. Кроме того, отмечается, что крысы способствуют распространению различных заболеваний среди населения, передает РИА «Новости».

    Большинство из более чем 2 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома и теперь проживают в разрушенных зданиях или самодельных палатках на открытых пространствах и обочинах дорог.

    Местный житель рассказал, что крыса укусила его трехлетнего сына за руку и ногу, а затем и его самого. Он отметил: «Они могут исчезнуть на день-два, прежде чем снова нанести удар, прорвавшись под плитку пола дома».

    Мохамед Абу Сельмия, руководитель больницы «Аль-Шифа», считает, что с приближением лета ситуация ухудшится, а израильский запрет на использование средств борьбы с вредителями, таких как крысиный яд, делает проблему практически неразрешимой. По его словам, ежедневно фиксируются случаи поступления пациентов с укусами грызунов, особенно среди детей, пожилых и больных. Также растут опасения по поводу возможного распространения инфекций, включая крысиные лихорадку, лептоспироз и чуму.

    В то же время COGAT, израильское военное агентство, сообщило, что недавно организовало доставку в Газу около 90 тонн средств борьбы с вредителями и более 1000 мышеловок в сотрудничестве с международными партнерами.

    В ООН заявили о скоплении 50 млн тонн мусора и обломков в секторе Газа.

    Представители всемирной организации сообщили о практически полном исчерпании запасов продовольствия и чистой воды в анклаве.

     


    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    1 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    КСИР нанес массированный удар по Иракскому Курдистану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории соседнего Ирака, сообщил связанный с КСИР Telegram-канал.

    Атака осуществлялась с использованием летательных аппаратов Shahed-136, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на канал.

    «По меньшей мере четыре иранских беспилотника Shahed-136 атаковали район Койя в провинции Эрбиль Иракского Курдистана, нацеливаясь на курдские партии», – отмечается в публикации.

    В социальных сетях также появились видеозаписи инцидента. Очевидцы запечатлели перемещение светящихся объектов в небе над различными районами Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные при помощи беспилотников атаковали расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане.

    30 апреля 2026, 23:37 • Новости дня
    ОАЭ запретили поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел ОАЭ объявило о запрете подданным посещать Иран, Ирак и Ливан на фоне напряженности в регионе.

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили своим подданным путешествовать в Иран, Ирак и Ливан, передает РИА «Новости». Решение связано с текущими событиями в регионе, которые, по мнению официального Абу-Даби, угрожают безопасности граждан страны.

    МИД ОАЭ также обратился к тем гражданам, которые уже находятся на территории этих государств, с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть Иран, Ирак и Ливан и вернуться на родину. В заявлении особо подчеркнуто, что меры носят предупредительный характер и направлены на обеспечение безопасности подданных Эмиратов.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    До этого Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе в ОАЭ.

    Европейский авиарегулятор предупредил о высоком риске для гражданской авиации на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    1 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    JP: США перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные за минувшие сутки направили на Ближний Восток масштабную партию вооружений, задействовав морской и воздушный транспорт для поддержки Израиля, пишут израильские СМИ.

    Соединенные Штаты за прошедшие сутки перебросили в Израиль 6,5 тыс. тонн боеприпасов и различную военную технику, сообщили в израильском военном ведомстве, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Jerusalem Post.

    Груз был доставлен на двух больших кораблях и нескольких грузовых самолетах.

    «В рамках масштабной глобальной логистической операции два грузовых судна пришвартовались в портах Ашдода и Хайфы, доставив тысячи единиц авиационных и наземных боеприпасов, военных грузовиков, легких тактических автомобилей (Joint Light Tactical Vehicles, JLTV) и другой военной техники», – говорится в материале.

    Полученное оборудование оперативно распределили по базам армии обороны Израиля на всей территории страны. Логистической операцией руководило управление оборонных закупок министерства. В координации процесса участвовали управление международных перевозок, израильское представительство в США и управление планирования израильской армии.

    В минобороны Израиля также уточнили, что с начала операции «Рык льва» страна получила более 115,6 тыс. тонн военной техники. Для этих поставок потребовалось осуществить 403 воздушных рейса и 10 морских перевозок.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров характеризовал действия США и Израиля против Ирана как жесткую военную агрессию.

    1 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Госдеп США назвал трюком доставлявшую помощь в Газу флотилию

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон подверг резкой критике отправку гуманитарной «Флотилии Сумуда» в сектор Газа, назвав эту миссию безосновательным и контрпродуктивным трюком.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт выступил с резкой критикой инициативы, передает РИА «Новости».

    «США осуждают Глобальную флотилию «Сумуд», являющуюся безосновательным, контрпродуктивным трюком, организованным подсанкционной организацией, поддерживающей ХАМАС», – заявил дипломат.

    По его словам, в отличие от официальных механизмов помощи, эта миссия обходит установленные правила обеспечения гражданских лиц. Пиготт также призвал союзников Вашингтона принять решительные меры против участников акции и привлечь их к юридической ответственности.

    Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

    Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

    Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    1 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Участники захваченной Израилем «Флотилии Сумуда» высадились на Крите

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата израильскими военными судов с гуманитарной помощью для сектора Газа около 200 участников международной миссии вынужденно сошли на берег греческого Крита.

    Около 200 активистов движения «Флотилия Сумуда» высадились на Крите, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету «Катимерини».

    «Примерно 200 активистов, участвовавших в гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа, которая была перехвачена израильскими силами в международных водах у берегов Крита, высадились на греческом острове», – уточняется в публикации.

    Участников миссии перевезли на автобусах в город Иерапетра. В дальнейшем планируется их транспортировка в Ираклион, столицу острова. Флотилия, состоящая из 70 судов, представляющих столько же стран, начала свой путь из Барселоны 15 апреля.

    Накануне ночью представители движения заявили о захвате судов вооруженными силами Израиля неподалеку от Крита. Действия израильских военных активисты охарактеризовали как пиратство и беспрецедентную эскалацию. Позже поступила информация о том, что военные повредили навигационное оборудование и двигатели на кораблях, после чего покинули суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов гуманитарной миссии у берегов Крита.

    Министерство иностранных дел Турции назвало действия военных актом пиратства.

    При этом пвласти США подвергли резкой критике отправку кораблей в сектор Газа.

