Польша обменяла казахстанского дипломата на границе с Белоруссией

Tекст: Елизавета Шишкова

Польская сторона включила казахстанского дипломата в обмен по формуле «пять на пять», который состоялся на границе с Белоруссией, передает ТАСС. Информацию об освобождении Ануара Бакибая опубликовал портал ulysmedia.kz, не указав источник сведений.

Процесс прошел 28 апреля в пункте пропуска «Переров – Беловежа». Как сообщало ранее агентство БелТА, в ходе обмена свободу получили граждане Белоруссии, России и нескольких других стран СНГ. Официальные власти Казахстана пока не давали комментариев по поводу этой публикации.

Ранее польские власти задержали помощника военного атташе Казахстана на Украине по подозрению в шпионаже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на белорусско-польской границе состоялась процедура обмена задержанными по формуле «пять на пять». В рамках этого же обмена из-под стражи освободили российского ученого Александра Бутягина.