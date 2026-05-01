Пентагон открыл доступ к военным секретам нейросетям

Минобороны США решило интегрировать разработки IT-компаний в секретные сети

Tекст: Мария Иванова

Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services для использования их ИИ-разработок в военных целях, передает РИА «Новости.»

Интеграция передовых технологий в защищенные сети направлена на ускорение обработки данных и улучшение понимания оперативной обстановки.

«Министерство заключило соглашения с семью ведущими мировыми компаниями в сфере передового искусственного интеллекта – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services – для развертывания их передовых ИИ-возможностей в секретных сетях министерства для законного оперативного применения», – говорится в заявлении американского военного ведомства.

В Минобороны США отметили, что эти соглашения призваны трансформировать вооруженные силы в структуру, где искусственному интеллекту отводится ключевая роль. Это поможет американским военным сохранять стратегическое преимущество в принятии решений во всех сферах боевых действий.

Официальной ИИ-платформой ведомства GenAI.mil уже воспользовались более 1,3 млн сотрудников, которые за пять месяцев создали десятки миллионов запросов и развернули сотни тысяч ИИ-агентов. Пентагон подчеркнул важность использования решений разных компаний, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, и назвал лидерство США в сфере искусственного интеллекта необходимым условием национальной безопасности.

