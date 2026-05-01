Юрист Русяев предупредил об уголовном наказании за сбор краснокнижных грибов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лесной кодекс разрешает гражданам свободно собирать грибы для личных нужд, однако за уничтожение краснокнижных видов предусмотрена строгая ответственность, сказал Русяев в беседе с Life, передает Ura.ru.

В список запрещенных к сбору попадают летний трюфель, гриб-баран, грибная капуста, трутовик лакированный, ежовик плетистый и опенок чеканный.

«За сбор, хранение, перевозку, покупку или продажу редких видов гражданину грозит штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции доходят до 20 тыс. рублей, для юридических лиц до 1 млн рублей», – рассказал юрист.

Наиболее суровое наказание применяется за незаконный оборот гриба мацутакэ, который включен в перечень особо ценных видов. В этом случае наступает уголовная ответственность: нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года оформить разрешение на сбор редких грибов из Красной книги можно будет онлайн через портал «Госуслуги» для научных и музейных целей.