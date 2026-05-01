В МИД подтвердили планы принять японского парламентария Мунэо Судзуки в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Российское внешнеполитическое ведомство готовится к приему зарубежного гостя, передает РИА «Новости». Визит представителя верхней палаты парламента Японии запланирован на период с 3 по 5 мая.

«Подтверждаем визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву в период с 3 по 5 мая. Информация была получена официальным путем от японской стороны», – заявили в министерстве.

Ожидается, что политика примут непосредственно в здании дипломатического ведомства. Остальные детали и аспекты программы пребывания зарубежного гостя в настоящий момент находятся в стадии активной проработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельный политик из Токио Мунэо Судзуки планирует обсудить в России возобновление поездок на южные Курилы и передать высшему руководству страны обращение главы японского правительства. Судзуки также планирует совершить для поиска путей преодоления кризиса в отношениях между двумя странами.