Роспотребнадзор дал россиянам советы по безопасному отдыху на природе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нужно тщательно следить за выбором продуктов и мерами защиты от насекомых, указали в ведомстве РИА «Новости».

«Откажитесь от скоропортящихся продуктов на пикнике – молочных изделий, копченостей, яиц и кондитерских изделий с кремом; перевозите еду в сумках-холодильниках и разделяйте сырые и готовые продукты; для шашлыка выбирайте нежирное мясо и прожаривайте его до полной готовности», – добавили там.

Специалисты добавили, что к мясу лучше всего подавать свежую зелень и овощи, однако мыть их в водоемах не следует. Пить на природе рекомендуется исключительно кипяченую или бутилированную воду.

Особое внимание ведомство уделило защите от клещей. Для поездки за город стоит выбрать светлую одежду, заправить брюки в обувь и обязательно нанести репелленты. Каждые 15-20 минут нужно осматривать себя на наличие насекомых. Также эксперты посоветовали проводить праздничные дни активно, отдавая предпочтение подвижным играм и прогулкам.

Нутрициолог Антонина Цвинария отмечала, что безопасная для пищеварения порция мяса на пикнике не должна превышать 300 граммов, а людям с чувствительным желудком стоит ограничиться 100 граммами.