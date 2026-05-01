Адвокат Колосовский предположил судьбу напавшего на Паслера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поведение человека, который прорвался к губернатору Свердловской области в Екатеринбурге, будет квалифицироваться в зависимости от его целей, сказал юрист РИА «Новости».

Сама по себе видеозапись инцидента не дает оснований для обвинений без понимания мотивов нарушителя.

«Само по себе то, что на видео, без понимания его цели и мотивов – ничего не образует. Кинулся и кинулся, хотел выразить, к примеру, глубокую признательность. Как он объяснит свои мотивы – так его и будут судить», – заявил юрист.

Эксперт также обратил внимание на важные детали задержания. Поскольку мужчину скрутила охрана в гражданской одежде, он может избежать серьезного наказания. Однако применение силы к сотрудникам в форме или использование нецензурной лексики в адрес главы региона грозит нарушителю административной или уголовной ответственностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники службы безопасности оперативно обезвредили бежавшего к Паслеру нарушителя. Одна из участниц происшествия заявила, что губернатор заслонил ее своим телом от мужчины.