    1 мая 2026, 13:26 • Новости дня

    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пятерым гражданам звания Героя Труда.

    Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», – отмечается в тексте распоряжения.

    Почетного статуса удостоились пять человек. Среди них оказались актриса театра «Современник» Марина Неелова, руководитель лаборатории НИИхиммаш Леонид Бобе и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

    Также награду вручили токарю воронежского предприятия «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

    Кроме того, президент отметил коллектив РГХПУ имени Строганова. Учебному заведению вручили почетный знак за успехи в труде. Стоит отметить, что данные государственные награды были учреждены в 2013 и 2021 годах.

    Ранее глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    30 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.

    «Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.

    30 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин расспросил о приготовлении мульгикапсада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время марафона «Знание. Первые» президент Владимир Путин обсудил с представителями народа сето секреты их национальной кухни, включая тушеную капусту мульгикапсад.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России заинтересовался особенностями кухни народа сето. Беседа прошла в рамках марафона «Знание. Первые», где глава государства подробно расспросил заместителя директора Печорской лингвистической гимназии и руководителя этнографического ансамбля «Птенцы» Елену Вариксоо об основных национальных блюдах, сообщает ТАСС.

    «Как в армии говорят: надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе. Про кухню-то расскажите?» – с улыбкой обратился Путин к собеседнице. Вариксоо объяснила, что кухня сето очень простая и деревенская, а блюда не требуют много времени на приготовление.

    Особое внимание привлекло традиционное зимнее блюдо – мульгикапсад. Это квашеная капуста с перловкой и мясом, которое томят в казане или печи. Путин уточнил, засаливают ли ингредиенты вместе, на что Вариксоо пояснила: «Нет, мы тушим эту историю в каком-то казане. Конечно, в идеале томить в хорошей печи несколько часов».

    Кроме мульгикапсада, представительница сето рассказала о пирогах с начинками, особенно выделив луковый пирог с карамелизованным луком, а также о многофункциональном тыквенном компоте с корицей, гвоздикой и кислинкой. Такой компот можно пить как напиток, использовать как салат к мясу или делать закатку.

    Путин внимательно слушал рассказ и поинтересовался у гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, не обобщает ли такие вещи его организация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника на площадке марафона «Знание. Первые». Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.


    30 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках марафона «Знание. Первые» президент отметил, что границы России на Чукотке расположены восточнее Японии и Новой Зеландии, подчеркнув географическую уникальность страны.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что именно Россия, а не Япония или Новая Зеландия, является настоящей «страной восходящего солнца», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «У нас считается, что самая восточная страна – это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца». Он обратил внимание, что самая восточная точка страны расположена именно на Чукотке.

    Президент отметил, что всего в 60 километрах от Чукотки через Берингов пролив начинается Америка, что делает Россию самой восточной страной мира по расположению границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России также заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.

    30 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил создать сайт с играми для воспитания детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках марафона «Знание. Первые» президент Владимир Путин сообщил, что даст поручение министру просвещения создать цифровую платформу с творческими воспитательными играми для детей после обращения воспитателя из Карачаево-Черкесии.

    Поручение о создании специального сайта с воспитательными играми для детей было дано во время визита президента России Владимира Путина на просветительский марафон «Знание. Первые». На встрече с представителями коренных малочисленных народов России воспитатель детсада Ирина Дзамыхова предложила создать цифровую платформу с методиками дошкольного воспитания через игры, передает ТАСС.

    В ответ Путин заявил: «То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме».

    Президент подчеркнул, что творческий подход всегда дает лучший результат, и попросил Дзамыхову уточнить, каким она видит будущий проект. Она описала платформу как международный сайт, на котором будут собраны все образовательные материалы.

    Путин заверил, что поручит министру просвещения Сергею Кравцову реализовать инициативу. По его словам, у министерства уже есть соответствующие планы по развитию цифровых образовательных платформ, и работа будет организована быстро и основательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» к представителям коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он также предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.

    30 апреля 2026, 16:34 • Новости дня
    Путин по-бесермянски поприветствовал жительницу Удмуртии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент на федеральном просветительском марафоне «Знания. Первые» удивил собеседницу из Удмуртии, поприветствовав ее на языке малочисленного финно-угорского народа бесермян.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России, передает ТАСС. В ходе мероприятия в рамках федерального просветительского марафона «Знания. Первые» к главе государства обратилась жительница Удмуртии из семьи Сидоровых, поприветствовав его на бесермянском наречии словами: «Чырткемесь! – Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!»

    Путин в ответ повторил бесермянское приветствие: «Чырткемесь!», чем вызвал удивление и одобрение женщины, которая с улыбкой произнесла: «Класс!»

    Удмуртский язык включает в себя несколько наречий, среди которых есть бесермянское. Бесермяне входят в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, численность бесермян составляет примерно 2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    В ходе марафона «Знание. Первые» он провел неформальную встречу за чашкой чая с представителями этих народов. Президент также ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства», организованной на площадке марафона в рамках года Единства народов России.


    30 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана подчеркнул, что глава Верховного суда республики Федор Щукин, чья кандидатура одобрена на пост главы региона, в случае вступления в должность будет продолжать курс, начатый Сергеем Меликовым и его предшественниками.

    «Федор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор – и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию, в том числе и депутаты парламента республики должны будут оценивать его работу», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    30 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин заверил, что ненцы не потеряют статус КМНС даже при росте численности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями коренных народов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил о намерении сохранить статус коренного малочисленного народа для ненцев, даже если их численность превысит 50 тыс. человек, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в ответ на вопрос ненца Дмитрия Лаптандера, который отметил, что численность его этноса выросла на 11,5% и приближается к 50 тыс., из-за чего возникли опасения по поводу потери статуса и сопутствующих гарантий.

    Путин подчеркнул: «Поддержка коренных малочисленных народов, она, конечно, связана прежде всего с малочисленностью и со стремлением государства поддержать определенные этносы, сохранить их. Но 50 тысяч, 60, 100 тысяч – это все равно не такое уж большое число».

    Президент добавил, что государственная политика направлена не только на сохранение этноса, но также обусловлена сложными условиями проживания представителей этих народов. Он отметил, что даже современные достижения цивилизации не делают жизнь северных народов легкой, и государство должно продолжать их поддерживать.

    Путин пообещал обсудить этот вопрос с правительством, отметив, что ранее такая проблема не поднималась, но она заслуживает внимания государства. Российский лидер заверил, что будут приняты необходимые меры, чтобы не возникло опасений среди представителей малочисленных народов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов. Он провел неформальную встречу с ними за чашкой чая на марафоне «Знание. Первые».

    Президент также ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства», которая была организована в рамках года Единства народов России. Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители всех народов ощущали Россию своим домом.


    30 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин призвал снизить бюрократию при выплатах пострадавшим в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил минимизировать формальности при назначении выплат жителям Дагестана, пострадавшим от паводка, и трактовать сомнения в документах в их пользу.

    Глава государства Владимир Путин потребовал снизить бюрократические барьеры при выплате компенсаций пострадавшим от паводка в Дагестане, передает РИА «Новости». В четверг в Кремле состоялась встреча президента с представителями республики, в том числе с депутатами Народного собрания и мэром Махачкалы Джамбулатом Салавовым.

    «Бюрократии поменьше, конкретных дел должно быть побольше», – отметил российский лидер.

    В ходе общения Салавов рассказал, что решения о поддержке принимаются своевременно, однако иногда случаются отказы из-за проблем с документами. В таких ситуациях администрация старается помочь жителям. В ответ Путин подчеркнул, что при возникновении сомнений решения необходимо принимать в пользу людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 17 тысяч пострадавших от паводка жителей Дагестана и Чечни получили материальную помощь. Президент России Владимир Путин потребовал оказать лишившимся имущества гражданам необходимую юридическую поддержку. Ранее глава государства призвал не терять темпа при восстановлении пострадавших территорий.

    30 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Путин пообещал посетить Вилючинск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на марафоне «Знание. Первые» пообещал лично посетить Вилючинск и оценить изменения в городе после долгого отсутствия.

    Президент России Владимир Путин пообещал посетить город Вилючинск. Об этом он заявил во время встречи с представителями коренных малочисленных народов России в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который проходит в эти дни в московском «Манеже», сообщает РИА «Новости».

    В ходе беседы представитель Камчатского края, камчадал, участник СВО Алексей Красильников рассказал Путину о жизни в Вилючинске, отметив, что в городе появился новый детский сад и ведется активное строительство. Президент ответил: «Давно не был в Вилючинске, надо будет обязательно съездить, посмотреть, что происходит».

    Красильников добавил, что жителям всего хватает, и подчеркнул развитие инфраструктуры. На это Путин с улыбкой заметил, что «все хорошо не бывает», а также пошутил: «Вот настоящий военный». В завершение глава государства поблагодарил Красильникова за отношение к службе и подтвердил свое намерение посетить город в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая на марафоне «Знание. Первые».

    Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы представители всех народов России ощущали страну своим домом. Он также заверил, что ненцы сохранят статус коренного малочисленного народа даже при увеличении численности свыше 50 тыс. человек.


    30 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил россиян и представителей малых этносов с Днем коренных малочисленных народов, который впервые отмечается в стране 30 апреля.

    Глава государства выступил с обращением на встрече с представителями коренных малочисленных народов в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», передает ТАСС.

    «Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России, с этим праздником», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. По его словам, каждый из них является неотъемлемой частью страны и ее многообразия, хранителем уникальных традиций, культур и характеров. Путин отметил, что все народы, входящие в братскую семью России, – это общее достояние государства, а забота о них означает сбережение и приумножение всего многонационального народа России.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    Президент заявил, что сила страны заключается в ее многообразии. Он подчеркнул, что все народы России должны чувствовать, что это наш общий дом.

