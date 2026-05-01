Президент Польши начал разработку новой конституции для усиления власти

Глава Польши Навроцкий инициировал разработку проекта новой конституции страны

Tекст: Мария Иванова

Инициатива направлена на серьезную трансформацию политической системы государства, передает РИА «Новости». Формирование профильного органа для подготовки документа стартует в конце весны.

«В День Конституции, третьего мая, мы начинаем процесс создания Совета по новой Конституции. В этот день будут назначены первые члены этого совета», – заявил пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич.

Представитель польского лидера добавил, что в структуру войдут по два делегата от парламентских фракций и по одному от депутатских групп. К обсуждению также привлекут независимых специалистов с разным видением работы законодательства.

Недавно Кароль Навроцкий выразил намерение скорректировать конституцию ради расширения президентских полномочий. Он убежден, что сейчас власть в стране распределена несправедливо и не отражает реальный уровень поддержки политиков избирателями. Отмечалось, что президент Польши Кароль Навроцкий захотел переписать конституцию ради усиления собственной власти.