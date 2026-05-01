Посол России поддержал главу Гагаузии после недопуска в тюрьму

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава дипломатического представительства Олег Озеров планировал навестить Евгению Гуцул, передает ТАСС. Он собирался вручить политику литературу и поздравить с наступающим праздником.

«Сердечно поздравляю Вас с предстоящим Днем Великой Победы! <…> Позвольте пожелать Вам, уважаемая Евгения Александровна, крепкого здоровья, душевной стойкости», – говорится в обращении посла.

Дипломат высоко оценил несгибаемый характер главы Гагаузской автономии. По его словам, политик находится в исключительно тяжелых условиях, которые могут сломить даже самых сильных людей. Озеров подчеркнул, что принципиальная позиция принесла ей огромное уважение среди граждан Молдавии и россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная администрация пенитенциарных учреждений Молдавии ранее также отклонила запрос российского дипломата Олега Озерова о посещении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в следственном изоляторе.

Напомним, суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения.

Министерство юстиции Молдавии обратилось в Конституционный суд по поводу прав Гагаузии назначать руководителей ведомств и проводить выборы в автономии.