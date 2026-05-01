Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».
Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.
Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.
«Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.
Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.
Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.
Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.
В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.