  • Новость часаПутин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Японский политик перед визитом в Россию рассказал о тайном послании от премьера
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня

    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    Комментарии (11)
    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Барделла пообещал убрать флаг ЕС с резиденций президента Франции

    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    Комментарии (5)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Болгарская партия «Возрождение» призвала разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    Комментарии (5)
    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    Комментарии (16)
    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Посол Ирана назвал неприемлемым иностранное присутствие в Ормузском проливе

    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    @ Shane Wsilly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    Комментарии (3)
    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    МИД Ирана: Военная операция обошлась Вашингтону в 100 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условие для продолжения диалога с США

    Пезешкиан: Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

    Как сообщила пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан отметил решимость иранских властей, народа и вооруженных сил защищать законные и неотъемлемые права республики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Тегеран готов к дипломатическому процессу ради справедливого соглашения, которое обеспечит права Ирана и стабильность в регионе. По его словам, «реализовать это возможно при условии прекращения чрезмерных притязаний и провокационных действий со стороны США».

    Также Пезешкиан заявил о необходимости решительной позиции всех стран для осуждения «морского пиратства США и угроз международному судоходству».

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о провале планов США в Иране.

    Накануне США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран намерен отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

    «Мы ответим на операции противника продолжительными и болезненными ударами, даже если они будут носить ограниченный и внезапный характер», – заявил Мусави, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Он подчеркнул, что иранские военные уже нанесли удары по американским базам в регионе, и в случае новых атак под удар попадут также корабли США.

    Ранее сообщалось, что американское военное командование намерено разместить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в ближневосточном регионе в качестве ответной меры на действия иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 18:04 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил протест временному поверенному Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в городе Шяуляй.

    Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в МИД России, сообщает пресс-служба ведомства. Ей был выражен решительный протест по поводу ликвидации захоронения солдат и офицеров Красной армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в центре города Шяуляй.

    В дипведомстве подчеркнули, что действия литовских властей были названы «варварскими». Представителю Литвы напомнили, что Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, включая те, что находятся за рубежом.

    МИД обратил внимание литовской стороны на недопустимость подобных действий и на возможные правовые последствия в случае повторения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве начали перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище.

    Ранее стало известно, что за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве. До этого МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии в связи с актом вандализма против советского мемориала в Таллине.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 04:55 • Новости дня
    Каладзе заявил об угрозах Запада Грузии за отказ от санкций

    Каладзе сообщил о давлении ЕС на Грузию по антироссийским санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Глава партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о западных угрозах, связанных с решением Тбилиси не поддерживать санкции против России.

    Западные страны оказывают давление на Грузию из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, передает РИА «Новости».

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что угрозы со стороны Евросоюза звучат потому, что Грузия выбрала мирный путь и отказалась от экономических ограничений, которые могли бы негативно сказаться на стране.

    Каладзе подчеркнул, что грузинские власти не хотят вводить санкции, так как заранее известно, что подобные меры окажутся разрушительными для национальной экономики. По его словам, это приведет к тяжелым последствиям для семей и трудящихся граждан.

    Он также отметил, что категорически против эскалации ситуации и недопустимости открытия второго фронта.

    «Почему должен разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесет полную катастрофу для нашей страны?» – заявил Каладзе.

    Ранее в 2022 году посол одной из западных стран предлагал грузинским властям начать войну с Россией.

    Позже мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил Западу обнародованием доказательств принуждения к открытию «второго фронта».

    Евросоюз шантажирует республику отменой безвизового режима из-за отказа от антироссийских ограничений.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Хегсет сообщил о приостановке отсчета проведения операции США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    Комментарии (0)
