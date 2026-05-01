Французы устроили массовую рейв-вечеринку на опасном военном полигоне

Массовая рейв-вечеринка прошла на военном полигоне среди снарядов во Франции

Tекст: Мария Иванова

Масштабное музыкальное мероприятие проходит около французского города Бурж, передает РИА «Новости».

«Тысячи человек собрались в пятницу утром около Буржа на свободную рейв-вечеринку на военной территории, которая стала "очень опасной" из-за возможного присутствия неразорвавшихся снарядов», – отмечается в сообщении.

К утру пятницы на месте проведения фестиваля скопилось 2,3 тыс. автомобилей. Специалисты оценили примерную численность участников в 8 тыс. человек. Указанным полигоном управляет Генеральная дирекция по вооружениям.

Организаторы незаконного мероприятия заявили властям о планах собрать значительно больше людей. Ожидается, что общая численность посетителей нелегальной вечеринки достигнет 30 тыс. человек.

