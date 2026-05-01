  • Новость часаМассированная атака ВСУ оставила часть Запорожской области без света
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня

    Парламент Азербайджана разорвал связи с Европарламентом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие 10 лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    Комментарии (11)
    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    Комментарии (23)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    Комментарии (5)
    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    Комментарии (19)
    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    Комментарии (5)
    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    Комментарии (2)
    29 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    @ Konstantin Sednev/Postimees/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

    Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

    В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

    «Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

    Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

    Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов спецоперации.

    Лидеры семи стран Евросоюза и канцлер Германии потребовали закрыть Шенгенскую зону для бойцов СВО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров ввести аналогичные ограничения.

    Комментарии (14)
    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 07:39 • Новости дня
    Politico: Евросоюз не знает объемы собственных запасов топлива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает издание Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.

    Евросоюз располагает крайне ограниченной информацией о собственных запасах топлива и объёмах уже израсходованных ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал издания Politico. По данным газеты, европейские политики и представители бизнеса отметили, что попытки ЕС предотвратить дефицит топлива, связанный с войной с Ираном, осложняются отсутствием точных данных.

    Politico приводит слова высокопоставленного чиновника министерства энергетики одной из европейских стран, который указал, что у ЕС «очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные» по собственным резервам. Генеральный директор DHL Group Тобиас Майер пояснил, что у европейских властей есть определённое представление о запасах на май и июнь, однако дальнейшие перспективы остаются неясными.

    Майер также отметил, что, несмотря на наличие стратегических резервов, нет четкого понимания, сколько уже было использовано из этих запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские рыбаки перестали выходить в море из-за резкого роста цен на топливо.

    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергетического кризиса.

    Дополнительные траты объединения на импорт ископаемого горючего превысили 22 млрд евро.

    Комментарии (3)
    30 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС решил предложить Киеву экономические привилегии вместо ускоренного членства
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны готовят пакет краткосрочных привилегий для Киева, включающий расширенный доступ к единому рынку, на фоне отказа от ускоренного принятия государства в объединение, пишет Politico.

    Страны Евросоюза готовят пакет краткосрочных преимуществ для Киева после отказа от планов ускоренного вступления, сообщает Politico.

    Новое предложение включает расширенный доступ к рынкам и более глубокое участие в программах и институтах объединения.

    «Приоритетом Украины остается полноправное членство в ЕС. Но мы также ожидаем скорейших, ощутимых шагов, которые сделают интеграцию эффективной уже сейчас», – заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Предложения появились после того, как европейские столицы отвергли идею Еврокомиссии о вступлении страны до завершения основных реформ.

    Германия и Франция участвуют в формировании нового предложения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немедленное членство невозможно, но предложил участие Киева в Европейских советах без права голоса. Союзники также рассматривают статус «присоединяющегося государства», чтобы продемонстрировать твердый курс на вступление.

    Киев настаивает на конкретной экономической помощи, включая поэтапный доступ к единому рынку и соглашения о признании производственных стандартов. По словам Ченцова, это принесет немедленные экономические выгоды и укрепит доверие инвесторов.

    Еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что надежды Владимира Зеленского на вступление в 2027 году нереальны. Высокопоставленный чиновник Европейского совета добавил, что закрытие переговорных глав к концу 2027 года возможно лишь при сохранении текущих темпов реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разработал план ускоренного частичного членства Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления страны в объединение. Политик допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради евроинтеграции.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    Комментарии (2)
    29 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мелони поддержала помилование близкой соратницы Берлускони
    @ REUTERS/Paolo Bona/File Photo

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила доверие главе Минюста Карло Нордио после спорного помилования бывшей танцовщицы и соратницы Сильвио Берлускони Николь Минетти.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в защиту министра юстиции Карло Нордио в связи с его ролью в противоречивом помиловании Николь Минетти, сообщает Bloomberg.

    Бывшая танцовщица и близкая соратница Сильвио Берлускони ранее была освобождена от наказания из-за необходимости ухода за приемным ребенком, который, по ее заявлению, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

    «Я доверяю министру Карло Нордио», – заявила Мелони журналистам, отметив, что процесс помилования проходил в соответствии с законом.

    Она исключила возможность его отставки на данный момент, но признала необходимость дальнейшего рассмотрения дела. Канцелярия президента Серджо Маттареллы запросила у Минюста срочную проверку, а прокуратура Милана обратилась за помощью к Интерполу.

    Сомнения в словах Минетти возникли после публикаций в СМИ. В Министерстве юстиции Италии отметили, что не располагали подробностями, упомянутыми в прессе. Сама Минетти отвергла обвинения, назвав их необоснованными, и подчеркнула, что усыновление проводилось законно.

    Минетти ранее была приговорена почти к четырем годам тюрьмы, которые позже заменили общественными работами. Ее осудили за взяточничество и содействие проституции, связанные с вечеринками Берлускони.

    Скандал вокруг помилования усиливает давление на Мелони после недавних неудач на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. После этого провала глава правительства призвала министра туризма покинуть свой пост. Впоследствии политик временно возглавила данное ведомство.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах

    В Нидерландах протестующие разбили окна мэрии из-за центра мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нидерландском городе Лоосдрехте группа демонстрантов, выступавших против размещения мигрантов, повредила здание администрации, после чего полиция задержала одного подозреваемого, пишут местные СМИ.

    Около 50 противников создания центра для просителей убежища устроили погром в здании администрации Лоосдрехта в провинции Северная Голландия, пишет ТАСС со ссылкой на газету Algemeen Dagblad. Инцидент произошел вечером 27 апреля после Дня короля: демонстранты сломали ограждение и забросали здание камнями и кусками плитки, причинив серьезные повреждения.

    Полиция задержала одного из подозреваемых – 34-летнего жителя Эрмело, поиски остальных участников продолжаются. Власти Лоосдрехта заявили, что намерены взыскать расходы на восстановление здания с виновных.

    На фоне протестов власти сократили число мест во временном центре для мигрантов с 110 до 70, который планируется разместить прямо в здании администрации. Акции против центра начались еще 20 апреля и сопровождались массовыми беспорядками, за четыре дня были задержаны 13 человек.

    Министр по делам миграции Барт ван ден Бринк назвал произошедшее неприемлемым, но уточнил, что к насилию прибегают лишь отдельные участники протестов. Он выразил убеждение, что диалог с мирно настроенными жителями крайне необходим.

    Причиной недовольства стал внезапный план властей разместить сотни просителей убежища в здании муниципалитета – решение было объявлено только 17 апреля, а первые мигранты должны были прибыть уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил спешку срочной просьбой Центрального агентства по приему просителей убежища из-за нехватки мест в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам. Ранее власти Нидерландов договорились с Угандой о создании транзитного центра для депортации африканских мигрантов.

    До этого Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза.


    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    Комментарии (3)
    28 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам придется восстановить коммуникацию с Москвой, однако ключевым остается вопрос о точных сроках возвращения к дипломатическому взаимодействию, заявил финский президент Александр Стубб.

    Возвращение к полномасштабному обсуждению международных вопросов с Москвой является лишь делом времени, сказал Стубб, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные государства регулярно обсуждают форматы возможного общения с российской стороной.

    «В «коалиции желающих» или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией», – подчеркнул политик.

    В настоящий момент Европа делегировала эту роль Вашингтону, однако из-за ближневосточного конфликта процесс замедлился. Стубб согласился с позицией президента Эстонии Алара Кариса о необходимости открыть каналы коммуникации в будущем.

    Глава государства напомнил, что Россия навсегда останется соседом Финляндии и Эстонии.

    Ранее Стубб обозначал важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией. Также политик выражал надежду на возобновление двусторонних контактов.

    Комментарии (3)
    Главное
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Посольству России во Франции заблокировали карты для оплаты бензина
    Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах
    Охрана задержала пытавшегося прорваться к Паслеру мужчину
    Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича»
    Пленный: Военные ВСУ пили мочу из-за нехватки воды