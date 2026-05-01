Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине

Путин заверил на марафоне «Знания», что ненцы не потеряют статус КМНС даже при росте численности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями коренных народов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил о намерении сохранить статус коренного малочисленного народа для ненцев, даже если их численность превысит 50 тыс. человек, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос ненца Дмитрия Лаптандера, который отметил, что численность его этноса выросла на 11,5% и приближается к 50 тыс., из-за чего возникли опасения по поводу потери статуса и сопутствующих гарантий.

Путин подчеркнул: «Поддержка коренных малочисленных народов, она, конечно, связана прежде всего с малочисленностью и со стремлением государства поддержать определенные этносы, сохранить их. Но 50 тысяч, 60, 100 тысяч – это все равно не такое уж большое число».

Президент добавил, что государственная политика направлена не только на сохранение этноса, но также обусловлена сложными условиями проживания представителей этих народов. Он отметил, что даже современные достижения цивилизации не делают жизнь северных народов легкой, и государство должно продолжать их поддерживать.

Путин пообещал обсудить этот вопрос с правительством, отметив, что ранее такая проблема не поднималась, но она заслуживает внимания государства. Российский лидер заверил, что будут приняты необходимые меры, чтобы не возникло опасений среди представителей малочисленных народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов. Он провел неформальную встречу с ними за чашкой чая на марафоне «Знание. Первые».

Президент также ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства», которая была организована в рамках года Единства народов России. Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители всех народов ощущали Россию своим домом.



