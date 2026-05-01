    1 мая 2026, 10:29 • Новости дня

    Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, прибыл на Московский вокзал Петербурга, где его встретила супруга.

    Александр Бутягин, которого задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины, вернулся в Петербург после обмена заключенными на белорусско-польской границе. Поезд с ученым прибыл на Московский вокзал в семь утра, где его встречала жена, передает РИА «Новости».

    Бутягин рассказал журналистам, что первым делом отправится домой, а затем будет навещать родных.

    «Больше всего мне не хватало самого центра Петербурга, потому что я очень много там жил, и бабушка моя жила в пяти минутах ходьбы от Заячьего острова», – признался археолог.

    Бутягин пояснил журналистам, что после пересечения границы постоянно находился в движении, поэтому сейчас ему необходимо расслабиться. По его словам, он надеялся на освобождение и рад, что теперь находится в хорошем состоянии.

    «Так и должно было случиться, оно так и случилось. Я надеялся и держался – и, как видите, не в самом плохом состоянии сейчас, все хорошо», – отметил Бутягин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму в рамках обмена заключенными. Ученого обменяли на сотрудников молдавских спецслужб. Сам исследователь связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России.

    30 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    Партия «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» пообещала блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, защищая интересы автомобилистов от дополнительных штрафов.

    «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.

    «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.

    Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.

    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 14:07 • Новости дня
    Слуцкий предложил обязать банки проактивно снижать долги граждан

    Лидер ЛДПР Слуцкий предложил обязать банки проактивно снижать долги граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Финансовые организации могут обязать по собственной инициативе предлагать клиентам с высокой долговой нагрузкой варианты реструктуризации займов и оформление кредитных каникул, с соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.

    Инициатива предполагает, что банки должны помогать заемщикам при появлении признаков неплатежеспособности, не дожидаясь их личного обращения.

    «ЛДПР предлагает ввести обязанность кредитных организаций по проактивному предложению заемщикам, находящимся в трудной жизненной ситуации, применения мер реструктуризации их задолженности или кредитных каникул, в том числе при появлении признаков неплатежеспособности», – говорится в тексте документа.

    При согласии клиента предлагается снижать ставку по кредиту пропорционально изменению ключевой ставки Банка России.

    Также инициатива предусматривает увеличение срока кредитования для уменьшения платежей. Подобные меры необходимо применять при просрочке свыше 60 дней.

    Как пояснил автор инициативы, сейчас меры поддержки носят заявительный характер, поэтому многие граждане не успевают ими воспользоваться

    Общий долг россиян достиг 36,3 трлн рублей, что эквивалентно кредиту на 489 тыс. рублей для каждого работающего человека. При этом объем просроченной задолженности вырос почти на треть и составил 1,65 трлн рублей.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    Политолог Ткаченко: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    30 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины

    Bloomberg: Мадьяр потребовал от Киева соблюдения прав венгров для евроинтеграции

    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Киева без восстановления прав венгерской диаспоры на территории Украины.

    Венгерская партия «Тиса» не станет голосовать за присоединение Киева к Европейскому союзу без твердых гарантий, передает Bloomberg.

    Ожидается, что новый венгерский лидер сохранит жесткую позицию своего предшественника Виктора Орбана по украинскому вопросу. На встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе политик выдвинул ряд условий, касающихся доступа диаспоры к образованию на родном языке.

    В июне Мадьяр планирует обсудить проблему закарпатских венгров лично с Владимиром Зеленским. «Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет», – заявил политик. Он также призвал вернуть этническим венграм все культурные и языковые права.

    При этом в Брюсселе надеялись, что смена власти в Будапеште ускорит процесс европейской интеграции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским. Целью встречи станет решение проблем национального меньшинства в Закарпатье.


    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    Эксперт: Дружба с Зеленским станет для Пашиняна оплатой предвыборной поддержки ЕС

    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    1 мая 2026, 03:07 • Новости дня
    Гинцбург рассказал о первых результатах лечения вакциной от меланомы

    Гинцбург сообщил о первых иммунных изменениях после введения вакцины пациенту

    Tекст: Вера Басилая

    У первого пациента, которому начали вводить новую вакцину от меланомы, зафиксированы первые изменения в анализах после начального этапа терапии, заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Первые результаты терапии новой вакциной от меланомы показали положительную динамику, передает РИА «Новости». Как сообщил Гинцбург, у первого пациента, которому сделали прививку, уже заметны небольшие сдвиги в анализах крови, в частности в продукции нужных цитокинов.

    «У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», – отметил Гинцбург.

    Пациенту предстоит пройти еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты ожидаются позже. Сейчас он находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение препарата планируется провести между майскими праздниками.

    Ранее российские врачи ввели мРНК-вакцину от рака первому пациенту из Курской области.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о хорошем самочувствии этого больного.

    Разработчики препарата планируют применять данную технологию для терапии других видов онкологических заболеваний.

    30 апреля 2026, 17:18 • Новости дня
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Два жителя Московского региона были задержаны по подозрению в участии в акциях устрашения против руководителей Роскомнадзора после вербовки украинскими спецслужбами.

    Двое жителей Московского региона были задержаны за проведение акций устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора, передает ТАСС. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram.

    По данным ФСБ, злоумышленники действовали под прикрытием работы в детективном и коллекторском агентствах. Им поступило задание от куратора, после чего 28 апреля 2026 года они провели акции по адресам проживания руководителей ведомства.

    В ФСБ подчеркнули, что действия подозреваемых были направлены на запугивание представителей Роскомнадзора. Подробности о характере самих акций или мерах, предпринятых в отношении задержанных, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Российские спецслужбы сорвали планы украинской разведки по устранению высокопоставленных чиновников ведомства с помощью самодельного взрывного устройства.

    По подозрению в подготовке преступления задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины.

    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Барделла пообещал убрать флаг ЕС с резиденций президента Франции

    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    30 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В армянской столице готовятся принять высокопоставленных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского, на предстоящем саммите Европейского политического сообщества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.

    Политик отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», включая украинского лидера. Кроме того, четвертого и пятого мая армянская столица примет первый саммит Армения – ЕС.

    На этой встрече Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

    Ранее Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ.

    1 мая 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Туапсе

    Возгорание произошло на морском терминале Туапсе после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    На территории морского терминала в Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников, при этом никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    На территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих киевскому режиму. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на месте происшествия работают специальные и экстренные службы, ведутся необходимые работы по ликвидации последствий пожара.

    Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе из-за падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.

    Власти Краснодарского края объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

    В городе из-за сбоя в работе насосной станции временно прекратилась подача питьевой воды.

    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Болгарская партия «Возрождение» призвала разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Роскосмос заявил об успешном испытательном пуске новой ракеты-носителя «Союз-5»

    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

