  Средства ПВО за ночь сбили 141 БПЛА над регионами, Черным и Азовским морями
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    1 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России жестко ответить на попытки блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Москва крайне серьезно воспринимает звучащие на Западе заявления о возможной блокаде Калининградской области, и даст решительный ответ на любые такие попытки, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов.

    По словам Булатова, Россия серьезно относится к заявлениям представителей НАТО и Евросоюза о возможной блокаде Калининградской области и готова решительно ответить на любые такие шаги, передает РИА «Новости».

    «На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», – заявил Булатов.

    Дипломат отметил, что авторы подобных идей недооценивают масштаб возможных военно-политических рисков для собственных стран. По его словам, подобные инициативы могут привести к опасным последствиям в регионе.

    Губернатор Калининградской области ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    30 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России к диалогу с Западом по безопасности в Евразии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью сербским журналистам отметил важность честного и содержательного диалога России с Западом по вопросам безопасности в Евразии, подчеркивая роль Сербии как платформы для диалога.

    Россия готова к открытому и честному диалогу с Западом по вопросам безопасности в Евразии, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью сербской газете «Политика». Он подчеркнул, что основой такой архитектуры не должен быть блоковый принцип или создание систем безопасности за счет других государств.

    Грушко отметил, что предлагаемый механизм должен способствовать снижению напряженности в Европе. По его словам, Россия открыта для взаимодействия с западными институтами, однако такой диалог возможен только на равноправных условиях, без ультиматумов и попыток навязать односторонние «правила».

    «Мы считаем, что безопасность не может основываться на блоковом разделении и не должна создаваться «избранными» государствами за счет других. Речь идет о механизме, который позволит снизить напряженность в Европе. Мы открыты для диалога с западными институтами, но этот диалог должен быть содержательным и честным. Он не может вестись на основе ультиматумов или попыток навязать так называемый порядок, основанный на правилах», – заявил Грушко, комментируя инициативу Владимира Путина о создании единой архитектуры безопасности в Евразии.

    Замглавы МИД также добавил, что такие страны, как Сербия, могут сыграть важную роль в новом механизме: они могут стать своеобразными «мостами» или «платформами для диалога и компромисса» между различными участниками евразийской безопасности.

    Ранее Грушко заявил о ведении Западом политико-дипломатической войны против России на Балканах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны пытаются установить полный контроль над балканским регионом и уничтожить историческую память местных народов для сдерживания российского влияния.

    До этого Грушко рассказывал о том, что Евросоюз укореняет гибридную войну против России.


    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    30 апреля 2026, 22:56 • Новости дня
    Трамп обвинил Европу в создании «полного бардака» с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Президент США обвинил европейских союзников по НАТО в создании «полного бардака» на Украине, передает РИА «Новости».

    «И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», – заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

    Ранее 1 апреля президент США всерьез рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона в операции против Ирана. По его словам, реакция союзников стала «несмываемым пятном», и США, как он подчеркнул, не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, лишь имитируют поддержку.

    Ранее президент США  назвал бессмысленным взаимодействие с европейцами по украинскому урегулированию. Американский лидер указал на неэффективность действий руководства стран Европы в зоне конфликта.


    30 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    Медведев назвал руководство Евросоюза «идиотами, бредящими войной с Россией»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время лекции на просветительском марафоне «Знание.Первые» зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко раскритиковал руководство Евросоюза и посетовал на утрату прежних связей с Европой.

    Выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал резкие заявления в адрес европейских лидеров, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди».

    Продолжая выступление, Медведев отметил, что, по его мнению, руководство Евросоюза «бредит войной с Российской Федерацией». Он добавил, что каждый европейский лидер решает свою задачу и, несмотря на то что он назвал их идиотами, счел их «упорными», однако предупредил, что выбранный ими курс представляет собой «очень опасную дорожку».

    Говоря о состоянии отношений России и Европы, Медведев охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия как чудовищный и признался, что ему жаль утраченного качества контактов, которое, по его словам, уже нельзя вернуть. Политик подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет даже в течение жизни нынешнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз становится для России опаснее, чем НАТО. По его мнению, Москве пора пересмотреть отношение к вступлению соседних государств в Европейский союз.

    30 апреля 2026, 18:04 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил протест временному поверенному Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в городе Шяуляй.

    Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в МИД России, сообщает пресс-служба ведомства. Ей был выражен решительный протест по поводу ликвидации захоронения солдат и офицеров Красной армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в центре города Шяуляй.

    В дипведомстве подчеркнули, что действия литовских властей были названы «варварскими». Представителю Литвы напомнили, что Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, включая те, что находятся за рубежом.

    МИД обратил внимание литовской стороны на недопустимость подобных действий и на возможные правовые последствия в случае повторения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве начали перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище.

    Ранее стало известно, что за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве. До этого МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии в связи с актом вандализма против советского мемориала в Таллине.

    1 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    Россия пообещала обеспечить свободу судоходства на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти намерены применить весь арсенал доступных ресурсов для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне активности НАТО в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов.

    По словам Булатова, Россия намерена использовать все имеющиеся ресурсы для защиты свободы судоходства в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Москва готова применять не только правовые и политические инструменты, но и весь остальной арсенал доступных средств.

    Дипломат отметил, что Россия уже неоднократно подчеркивала свою позицию по этому вопросу, напоминая о важности соблюдения принципа свободы судоходства в регионе. Булатов назвал эти меры необходимыми на фоне усиления активности НАТО на Балтике.

    В интервью замглавы МИД Александр Грушко ранее отмечал, что действия стран НАТО несут серьезные угрозы международному судоходству и экономике. Он также заявил, что миссия альянса «Балтийский часовой», запущенная в январе 2025 года, направлена на установление контроля над логистическими путями и ограничение перевозок в интересах России.

    Ранее замглавы МИД Александр Грушко обвинил НАТО в попытках ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    Министерство иностранных дел пообещало ответить на случаи беспредела западных стран в регионе.

    Посол по особым поручениям Артем Булатов предупредил о решительных мерах при попытке блокады Калининградской области.

    30 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России направило протест Австрии из-за героизации бандеровщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Вене выразило обеспокоенность участием австрийских политиков в мероприятиях, связанных с героизацией нацистских коллаборационистов и идеологии бандеровщины.

    Посольство России в Австрии направило ноту протеста в Министерство иностранных дел этой страны после появления информации о героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины в австрийском публичном пространстве, передает ТАСС.

    В заявлении диппредставительства говорится: «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с появившейся в австрийском публичном пространстве информацией о фактах героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины». Дипломаты подчеркнули, что серьезные вопросы вызывает участие представителей местного политического истеблишмента в подобных мероприятиях.

    Посольство отметило, что такие действия противоречат международным обязательствам Австрии по недопущению реабилитации нацизма, а также Федеральному закону о запрете партии НСДАП (Verbotsgesetz 1947). В связи с этим российская сторона направила соответствующую ноту протеста в МИД Австрии.

    Ранее посольство России в Вене направило в МИД Австрии ноту с требованием принять меры в связи с осквернением советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф.

    До этого власти Австрии в третий раз не пригласили российских представителей на памятные мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости и указал на деградацию политического класса страны.

    1 мая 2026, 04:55 • Новости дня
    Каладзе заявил об угрозах Запада Грузии за отказ от санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Глава партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о западных угрозах, связанных с решением Тбилиси не поддерживать санкции против России.

    Западные страны оказывают давление на Грузию из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, передает РИА «Новости».

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что угрозы со стороны Евросоюза звучат потому, что Грузия выбрала мирный путь и отказалась от экономических ограничений, которые могли бы негативно сказаться на стране.

    Каладзе подчеркнул, что грузинские власти не хотят вводить санкции, так как заранее известно, что подобные меры окажутся разрушительными для национальной экономики. По его словам, это приведет к тяжелым последствиям для семей и трудящихся граждан.

    Он также отметил, что категорически против эскалации ситуации и недопустимости открытия второго фронта.

    «Почему должен разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесет полную катастрофу для нашей страны?» – заявил Каладзе.

    Ранее в 2022 году посол одной из западных стран предлагал грузинским властям начать войну с Россией.

    Позже мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил Западу обнародованием доказательств принуждения к открытию «второго фронта».

    Евросоюз шантажирует республику отменой безвизового режима из-за отказа от антироссийских ограничений.

    1 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    В Европарламенте назвали возможный срок принятия 21-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует ввести 21-й пакет антироссийских санкций, затрагивающий энергетику, финансы и товары двойного назначения, до завершения председательства Кипра, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.

    Евродепутат Томаш Здеховски сообщил, что новый 21-й пакет антироссийских санкций может охватить энергетический сектор, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе ограничений. В числе приоритетов отмечено усиление контроля за выполнением санкционных требований по всему Евросоюзу, пишут «Известия».

    В Брюсселе рассчитывают одобрить пакет до первого июля, когда завершится председательство Кипра в Совете ЕС. Это должно помочь избежать процедурных задержек, вызванных сменой руководства. Однако сроки напрямую зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами ЕС.

    Здеховски отметил, что санкционные меры требуют единодушного одобрения, а переговоры по их введению могут быть непростыми. «Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», – заявил он.

    Обсуждение нового пакета уже стартовало, однако проект пока не внесен в Совет ЕС. Евродепутат уточнил, что ограничения, в том числе, будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.

    В России ранее отмечали, что страна справится с очередной волной санкционного давления со стороны Запада.

    Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских мер, сфокусированный на ограничениях в сфере энергоносителей.

    Лидеры ЕС на заседании в Брюсселе активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и обсуждают снятие прежних «красных линий».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций «западным театром абсурда» и пообещала жесткий ответ на 20-й пакет ограничений.

    30 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Медведев сравнил Европу и США с «пауками в банке»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа и США сейчас «как пауки в банке», заявил зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.

    По его словам, «довольно забавно наблюдать, как развиваются отношения между Соединёнными Штатами и Европой: и дело не в том, кому мы симпатизируем». Медведев подчеркнул, что Россия должна заниматься своими интересами, развитием и поддержкой граждан, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что нынешняя ситуация между США и Европой его радует: «Но то, что они как пауки в банке сейчас, – честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом. Как принято говорить: будем смотреть и дальше, запасайтесь попкорном».

    Также политик прокомментировал военную риторику в Европе и заявил, что постоянные разговоры о неизбежности войны могут привести к её началу. Он подчеркнул, что практически все европейские лидеры обсуждают необходимость готовиться к отражению «агрессии», и предостерёг, что такое настроение опасно.

    Медведев провёл параллели с ситуацией перед Второй Мировой войной, напомнив о милитаризации Германии и других европейских стран в тот период. По его словам, сейчас Европа также активно развивает военную промышленность и наращивает выпуск техники, что, по его мнению, повторяет события прошлого.

    Ранее The Guardian сообщила, что Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил, что между США и европейскими странами сохраняются разногласия относительно ситуации на Украине.

    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

