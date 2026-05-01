  
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня

    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    28 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, сообщили в российских силовых структурах.

    Владимир Зеленский летал в Саудовскую Аравию и затем в Азербайджан неизвестным VIP-бортом в сопровождении ограниченного круга лиц. По данным российских силовых структур, на чартерном рейсе могли перевозиться значительные суммы наличных денег, а также некое конфиденциальное имущество, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Зеленский провел турне по странам Ближнего Востока, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки он предлагал государствам Персидского залива украинские системы перехвата дронов, которые, по мнению источников, не обеспечивают надежной защиты даже в Киеве. Взамен он просил поставить Украине американские ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Зеленский заявил о договоренностях по военному сотрудничеству с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне своей поездки в регион.

    По оценке военного эксперта Александра Анпилогова, поездка Зеленского в арабские страны преследовала цель получения денег от местных государств.

    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    30 апреля 2026, 04:57 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США продвигает создание альянса Maritime Freedom Construct для обмена разведданными и обеспечения соблюдения санкций в зоне Ормузского пролива.

    Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. Издание пишет, что инициатива описана в дипломатической телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник в посольства США.

    «Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему», – цитирует WSJ документ. В телеграмме отмечается, что возглавляемая США коалиция должна обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

    По данным газеты, MFC станет совместным проектом Госдепартамента и Центрального командования вооруженных сил США. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено уточнять у иностранных коллег готовность стать «дипломатическим и/или военным партнером».

    Ранее ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон утверждает, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили за проход Тегерану. Власти Ирана о введении такой платы не объявляли, но говорили о планах ее установить.

    29 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Вдоль берега реки Туапсе в Краснодарском крае специалисты выставили еще один рубеж боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки ВСУ. Сообщается, что несколько уровней заграждений и нефтеловушки размещены по течению реки, вдоль промышленных объектов и в устье, а также на береговой линии протяженностью около одного километра, передает ТАСС.

    На территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты продолжают укреплять защитные сооружения, чтобы максимально снизить попадание загрязняющих веществ в реку. За прошедшие сутки в Туапсе собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из которых 2523 кубометра были убраны за последние сутки.

    Работы проводятся на трех основных участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению и в устье реки Туапсе, а также на береговой линии от впадения реки в Черное море на протяжении около одного километра. На месте задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. В течение дня предполагается увеличение числа специалистов и техники.

    Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил, что в Туапсе запланированы обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.

    Спасательные службы развернули на центральном городском пляже специальные боновые заграждения.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.


    30 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров

    Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили два связанных с Ираном нефтяных танкера, передает Bloomberg.

    Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Министерство юстиции уже запустило процесс конфискации, однако детали процедуры и дальнейшая судьба судов пока не раскрываются из соображений безопасности.

    Американские военные поднялись на борт танкеров Tifani и Phonix (также известного как Majestic X) на прошлой неделе недалеко от Шри-Ланки. После этого суда продолжили движение по Индийскому океану, несколько раз меняя курс. Действия США являются частью кампании «Операция Экономическая ярость», объявленной президентом Дональдом Трампом 12 апреля для усиления давления на Тегеран.

    Министр финансов Скотт Бессент заявил, что блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть. «Мы думаем, что иранские хранилища скоро будут заполнены. Им придется начать консервировать свои скважины, что приведет к постоянным проблемам», – отметил он в интервью Fox Business.

    Конфискация нефти с иранских судов станет эскалацией экономического наступления администрации Трампа. Подобный механизм уже применялся ранее: в конце февраля Минюст США подал иск об изъятии почти двух млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции. Аналогичные меры принимались в 2023 и 2021 годах, а также в отношении судов, направлявшихся в Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады.

    ооруженные силы США провели операцию по перехвату судна Majestic X с иранской нефтью в Индийском океане.

    Ранее американские военные задержали танкер Tifani в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая стоимость нефти Brent с поставкой в июне превысила 120 долларов за баррель, достигнув максимума с июня 2022 года.

    Мировые цены на нефть продолжают расти в среду вечером. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне увеличилась на 1,73% и достигла 120,13 доллара, что является максимальным значением с 17 июня 2022 года. Рост цены отмечен впервые за почти два года, передает РИА «Новости».

    Фьючерсы на американскую нефть WTI на июнь также подорожали, их стоимость увеличилась на 7,87% и составила 107,79 доллара за баррель. Участники рынка связывают динамику с текущей конъюнктурой мирового нефтяного рынка и спросом на энергоносители.

    Утром 29 апреля цена контрактов на североморскую смесь достигла 113 долларов. Позже стоимость июльского фьючерса увеличилась до 119 долларов.

    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

