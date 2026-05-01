    1 мая 2026, 02:19 • Новости дня

    Трамп решил снять пошлины на шотландский виски в честь Карла III

    Трамп пообещал отменить пошлины на шотландский виски в США в честь Карла III

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал отменить американские пошлины на шотландский виски после визита короля Великобритании Карла III в Вашингтон.

    Президент США заявил о намерении отменить импортные пошлины и ограничения на шотландский виски в связи с визитом в Вашингтон короля Карла III и королевы Камиллы, передает РИА «Новости».

    Президент отметил: «В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. Это даст способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона».

    Американский лидер добавил, что подобного решения «люди давно ждали» и подчеркнул большое значение торговли виски между США и Великобританией. Он напомнил о длительной истории масштабной торговли в этой области между двумя странами.

    Ранее в Ассоциации шотландского виски сообщили, что после введения американских пошлин экспорт шотландского виски в США снизился на 15%.

    Ранее король Великобритании Карл III прибыл в США с официальным визитом.

    На приеме в Белом доме британский монарх вручил президенту латунный корабельный колокол.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    Политолог Ткаченко: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    30 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    @ Royal Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы, пишет The Guardian.

    Британия объявила о создании единого военно-морского объединения с девятью европейскими странами для сдерживания потенциальных угроз со стороны России на «открытой морской границе на севере», сообщает The Guardian.

    Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».

    В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».

    Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.

    Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.

    При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.

    На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией диверсий против подводных кабелей.

    Военно-морские силы Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за российскими субмаринами.

    Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил об охоте британских военных за подводными лодками России.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Король Великобритании Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме с юмором напомнил про историческое сожжение здания британскими войсками и сравнил его с обновлением восточного крыла.

    Во время выступления в Белом доме Карл III позволил себе шутку, напомнив о сожжении Белого дома британцами в 1814 году, передает РИА «Новости».

    Монарх назвал это событие «небольшой попыткой девелопмента» и сравнил с текущей реновацией восточного крыла, которую инициировал президент США.

    Карл III обратился к президенту США, отметив перемены в восточном крыле после его визита в Виндзорский замок в прошлом году.

    «К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году», – заявил монарх, вызвав смех аудитории.

    Сожжение Белого дома произошло во время англо-американской войны 1812–1815 годов, когда британские войска атаковали Вашингтон. В результате нападения были уничтожены несколько правительственных зданий, включая Капитолий.

    Ранее король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Президент США при встрече с монархом нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу.

    Также американский лидер заявил, что мечтает жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III, который прибыл в США с визитом.

    Карл III вручил президенту США корабельный колокол с разобранной британской подлодки HMS Trump.

    29 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    @ Ulrich Stamm/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкая экономика переживает серьезный спад, пишет Politico. Канцлер Фридрих Мерц, чья популярность упала до 15%, все чаще винит в кризисе внешние факторы. На встрече со студентами он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители.

    «Это стоит нам огромных денег – денег налогоплательщиков – и лишает нас экономической мощи», – подчеркнул политик.

    Попытки Мерца раскритиковать американского президента за отсутствие стратегии вызвали резкую реакцию последнего.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» тем временем бьет рекорды популярности.

    Власти страны также пытаются бороться с излишним регулированием со стороны Евросоюза. Более 90% немецких компаний требуют смягчения европейских правил, мешающих развитию бизнеса. Мерц призвал сократить бюрократию в сфере искусственного интеллекта и урезать бюджетные планы Еврокомиссии.

    Внутри страны у правительства практически не осталось инструментов для стимулирования экспорта. Выделенные ранее сотни млрд евро на инфраструктуру ушли на покрытие бюджетных дыр. Теперь коалиции предстоит согласовать непопулярные реформы здравоохранения и налоговой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    @ IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    29 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушение на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.

    Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.

    По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.

    Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.

    Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    29 апреля 2026, 04:29 • Новости дня
    Жюри присяжных в США выдало ордер на арест экс-главы ФБР Коми
    Жюри присяжных в США выдало ордер на арест экс-главы ФБР Коми
    @ Ron Sachs/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большое жюри присяжных выдало ордер на арест экс-директора ФБР США Джеймса Коми, сообщил и.о. министра юстиции – генерального прокурора США Тодд Бланш.

    Министерство юстиции США запросило ордер на арест Коми, сказал Бланш. «Не знаю, задержан ли он сейчас», – приводит его слова ТАСС.

    Бывшему руководителю американского ведомства грозит уголовное преследование из-за фотографии морских ракушек, которая была расценена как скрытое послание с угрозой жизни главе государства, передает РИА «Новости».

    В тексте обвинительного заключения сказано, что Коми «осознанно и умышленно высказал угрозу лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов», опубликовав «фотографию морских ракушек, выложенных в форме надписи «86 47».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США «86» считается сленговым выражением, означающим «избавиться» или «убить». Число «47» указывает на 47-го президента США Дональда Трампа. По другой версии, цифры означают стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину). Этот пост спровоцировал волну подражателей с угрозами в адрес американского президента. Позже Коми заявил о своей невиновности на фоне предъявленных обвинений.

    29 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.

    «По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    28 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Спортсмен из Ирана Хоссейн Вафаей сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга Джадда Трампа и пробился в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру.

    Иранский снукерист Хоссейн Вафаей одержал сенсационную победу над лидером мирового рейтинга англичанином Джаддом Трампом на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, передает Politico. Иранец выиграл матч со счетом 13:12 и вышел в четвертьфинал турнира.

    Перед тем как встретиться с первым номером мирового рейтинга, спортсмен успешно преодолел несколько отборочных раундов. Вафаей стал первым профессиональным игроком в снукер из Ирана.

    «Я никого не боюсь, и все они это знают», – заявил победитель после завершения напряженного поединка. Стоит отметить, что в текущем первенстве не участвуют представители Соединенных Штатов Америки.

    Ранее бывший глава ЦРУ Уильям Бернс назвал ошибки США в ходе конфликта с Ираном.

    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

