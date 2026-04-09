Второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице

«Заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что нахождение железных дорог республики в российской концессии якобы мешает привлечению других международных партнеров, не выдерживает никакой критики», – считает экономист Иван Лизан. – «Он утверждает, что аффилиация с РЖД отпугивает потенциальных клиентов. Однако наша компания не находится под западными санкциями».
Эксперт напомнил, что на РЖД распространяется лишь одно ограничение: компания не может привлекать капитал из ряда европейских государств. Но на работу с грузами и их перевозку это никак не влияет. «Пашинян во многом преувеличивает проблему. Да и желающих использовать армянское полотно не так уж много», – добавляет он.
Местная железная дорога находится в концессии ЮКЖД (дочерней компании РЖД) с 2008 года. За это время, подчеркивает Лизан, никаких нарушений со стороны России выявлено не было. «Соответственно, законных оснований для досрочного расторжения договора нет», – указал собеседник.
Более того, подобное решение навредит самой Армении. Именно Россия сейчас загружает транзитные мощности страны, и без российского участия делать это будет некому. «Вся отлаженная система рухнет, и республика окажется в дезинтеграционном пространстве», – предупреждает эксперт. – «Еревану будет сложно даже просто поддерживать текущее состояние полотна».
В силу географических особенностей Армении вообще трудно найти партнеров в железнодорожной сфере. Если рассуждать нейтрально, идея Пашиняна могла бы сработать при усилении сотрудничества с Турцией и Азербайджаном. Но, по словам экономиста, Анкаре и Баку не нужен посредник в лице Еревана – они способны работать напрямую.
«Инициатива армянского премьера – заведомо провальная и даже вредная для республики. Но он поднимает эту тему ради победы на грядущих выборах 7 июня. Пашинян надеется, что Россия придет в бешенство от его заявлений, и использует это в кампании», – считает Лизан.
Ранее Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана. Премьер объяснил, что никаких дискуссий «за спиной» у Москвы быть не может. Тем не менее, по его оценке, данный шаг принесет Еревану немало выгод.
Он уточнил, что в настоящий момент многие международные игроки обходят республику после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил Пашинян, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.
Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.
Ранее вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.