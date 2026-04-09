  Путин объявил пасхальное перемирие
    Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции
    9 апреля 2026, 22:10 • Новости дня

    Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал недавнюю встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, назвав ее политическим театром.

    Петер Сийярто подверг критике встречу украинского президента Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД заявил, что подобные действия Зеленского за несколько дней до выборов в Венгрии являются политическим театром.

    Он подчеркнул, что Зеленский должен немедленно прекратить принудительную мобилизацию, остановить уличные облавы на людей и восстановить права венгерского меньшинства, которые были ограничены с 2015 года.

    Министр также отметил, что Зеленский должен вернуть венгерскому меньшинству право на использование родного языка и прекратить поездки в Закарпатье с целью политических представлений. Сийярто напомнил, что за последний год, по данным властей Венгрии, два закарпатских венгра погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.

    Ранее Петер Сийярто заявил о смерти мужчины с венгерскими корнями на украинском призывном пункте.

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    8 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    @ Jonathan Ernst/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «абсолютным скандалом» угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Вэнс отметил, что узнал о словах Зеленского только накануне, после разговора с самим Орбаном, и был шокирован их содержанием. Политик подчеркнул, что считает действия Зеленского абсурдными и неприемлемыми, передает ТАСС.

    «Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», – заявил Вэнс, выступая в Будапеште.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что Украина оказывает давление на Венгрию, пытаясь повлиять на исход парламентских выборов в стране. По словам Вэнса, одним из таких инструментов стало перекрытие трубопровода «Дружба», что, по его мнению, наносит ущерб венгерскому народу.

    Вэнс также обратил внимание на двойные стандарты в подходе к иностранному влиянию на выборы, отметив, что Запад часто игнорирует действия Евросоюза и Украины против Венгрии, при этом обвиняя других в аналогичном вмешательстве. Политик поддержал Виктора Орбана, назвав его полезным деятелем, выступающим за мир.

    В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    До этого министр иностранных дел Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    8 апреля 2026, 20:17 • Новости дня
    @ REUTERS/Ann Wang/File Photo

    Tекст: Ольга Иванова

    Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить у США пусковые установки HIMARS на сумму 700 млн долларов.

    Будапешт планирует приобрести американские реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 700 млн долларов, передает РИА «Новости». Об этом стало известно после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию.

    В заявлении офиса Вэнса говорится: «Венгрия объявила о планах закупить американские HIMARS на сумму 700 миллионов долларов и интегрировать их в своё оборонное планирование, что усилит способность страны сдерживать агрессию, поддержит рабочие места в американской промышленности и укрепит коллективную оборону НАТО на восточном фланге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская компания MOL готовится приобрести крупную партию нефти из США на сумму 500 млн долларов.

    8 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    В Венгрии показали видео процесса подделки накладных экс-генералом СБУ в туалете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) опубликовало видеозапись, на которой бывший генерал-майор СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывает накладные в общественном туалете.

    На кадрах видно, как мужчина средних лет сидит на ящике для перевозки денег, разложив документы на пеленальном столике и ставя на них печати, передает РИА «Новости».

    В помещении находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых ведет съемку, они переговариваются на русском языке и шутят. «В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через Венгрию, а также на то, что их происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается видеозаписью, которую ведомство публикует полностью», – отмечено в пресс-релизе ведомства.

    По данным NAV, перевозимые банкноты евро и долларов были свежеотпечатанными и ранее не находились в обращении. Евро были выпущены центробанком Италии. Кроме украинского «Ощадбанка», к перевозкам причастны также польский и гибралтарский банки.

    В ведомстве подчеркнули, что информация о возможных преступлениях уже направлена в генеральную прокуратуру Венгрии. NAV также инициировало выдачу европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.

    В марте венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    «Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    7 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора, состоявшегося в октябре 2025 года. В начале беседы Орбан поздравил российского лидера с днем рождения, который отмечался в начале октября – Путину исполнилось 73 года, передает RT.

    В публикации отмечается, что в ходе разговора лидеры двух государств поинтересовались состоянием здоровья друг друга. В завершение дискуссии венгерский премьер выразил благодарность Путину и попрощался с ним, используя русский язык, что было отмечено как особый момент общения.

    По данным Bloomberg, Орбан вспомнил басню о мыши и льве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в октябре.

    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    7 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Он напомнил, что ранее президент США предлагал провести мирный саммит в Будапеште, и Венгрия согласилась принять такое мероприятие, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Будапешт обсуждал с президентами США и России условия проведения встречи вплоть до деталей технической подготовки. Он заверил, что если обе страны сочтут нужным провести мирный саммит, Венгрия будет рада снова предоставить свою столицу для переговоров.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с Орбаном отметил, что Вашингтон продолжит участвовать в усилиях по урегулированию конфликта на Украине. «Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе», – заявил он.

    Вэнс добавил, что по его мнению, американский лидер и Орбан сделали для завершения конфликта больше, чем любой другой лидер, используя дипломатические методы и диалог с обеими сторонами.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    7 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Bloomberg: Венгрия согласится на закупку 500 тыс. тонн нефти у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская энергетическая компания Mol заключит соглашение о покупке нефти у США во время визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт во вторник, сообщает Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ожидается, что речь пойдет о поставке 500 тыс. тонн нефти на сумму около 500 млн долларов. Сделка будет официально объявлена во время совместной пресс-конференции Вэнса и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, говорится в материале.

    Соглашение достигается на фоне предстоящих парламентских выборов в Венгрии, по результатам независимых опросов Орбан может потерять власть впервые за 16 лет. По данным источника, Вэнс стремится таким образом поддержать действующего главу венгерского правительства. В последние годы Орбан усилил сотрудничество с Россией в энергетике, получая санкционные послабления от США и Евросоюза.

    Ранее Орбан заключил с администрацией США соглашения о покупке 400 млн кубометров сжиженного природного газа сроком на пять лет и о поставке ядерного топлива с Westinghouse Electric Co. на 114 млн долларов для атомной станции Венгрии. США также выдали Венгрии исключение по закупкам российской нефти.

    Кроме того, стороны подписали меморандум о намерении приобрести до 10 малых модульных реакторов на сумму до 20 млрд долларов. США играют ключевую роль в планах Mol по приобретению контрольного пакета сербской нефтяной компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») у «Газпром нефти», причем Вашингтон недавно продлил санкционную отсрочку по этой сделке до 22 мая, пишет агентство.

    Ранее офис вице-президента США анонсировал визит Вэнса в Венгрию.

    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном.

    7 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьером Виктором Орбаном.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам пресс-пула, что Европа, Украина и прочие важные вопросы займут значительное место во время его переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место» – сообщил он.

    Вэнс подчеркнул, что с большим нетерпением ожидает встречи, отметив, что считает главу венгерского правительства своим давним другом.

    Ожидается, что встреча Вэнса и Орбана пройдет в Будапеште 7 апреля и будет приурочена к двухдневному официальному визиту вице-президента США. Визит состоится перед парламентскими выборами, назначенными в Венгрии на 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Politico писала, что американский президент подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах. Вице-президент США Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    7 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Bloomberg: Венгрия во время визита Вэнса может объявить о закупке нефти у США

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская компания MOL готовится приобрести крупную партию американской нефти на 500 млн долларов в ходе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Bloomberg.

    Венгрия может объявить о крупной сделке по закупке нефти у США на сумму около 500 млн долларов во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как сообщает агентство, венгерская энергетическая компания MOL достигла договоренности о закупке 500 тыс. тонн американской нефти. Ожидается, что официальное объявление о сделке прозвучит на совместной пресс-конференции Джей Ди Вэнса и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая намечена на ближайший вторник.

    Сделка призвана усилить энергетическую безопасность Венгрии и диверсифицировать источники поставок нефти на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и санкционного давления на поставки из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудит с премьером Венгрии Виктором Орбаном темы Европы, ситуации на Украине и развитие отношений между Вашингтоном и Будапештом.

    Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    8 апреля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть политических сил Европы не заинтересована в новой победе премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Дмитрий Песков заявил, что в европейской политике заметны силы, выступающие против переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает РИА «Новости» .

    По словам Пескова, негативное отношение к возможной новой победе Орбана проявляется открыто и не требует дополнительных доказательств. Он подчеркнул, что эти политические силы в Европе фактически поддерживают противников венгерского премьера в ходе избирательной борьбы.

    Ранее лидеры Евросоюза опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах из-за растущей критики его политики в Брюсселе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу Орбана на выборах в Венгрии.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

