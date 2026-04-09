Сервисами «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» воспользовались более 72 млн россиян

Tекст: Ольга Иванова

Более 72 млн россиян воспользовались сервисами «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» с момента их запуска, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Григоренко подчеркнул, что наибольшей популярностью пользуются такие сервисы, как «Поступление в вуз», «Налоговый вычет» и «Выход на пенсию», а также другие услуги, касающиеся ключевых этапов жизни граждан. Например, к сервису «Поступление в вуз» россияне обращались уже более 10 млн раз, а к каждому из других востребованных сервисов – не менее двух миллионов.

Вице-премьер особо отметил динамику роста: за последние полгода число пользователей некоторых сервисов увеличилось с тысяч до миллионов, что, по его словам, указывает на высокую востребованность и эффективность цифровых решений для граждан.

