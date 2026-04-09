Императорские пингвины и кергеленские морские котики признаны вымирающими

Международный союз охраны природы признал вымирающими императорских пингвинов

Tекст: Денис Тельманов

Императорские пингвины и кергеленские морские котики официально признаны вымирающими видами, сообщают Вести со ссылкой на заявление Международного союза охраны природы (МСОП). Решение было опубликовано на сайте организации после анализа данных о численности животных в Антарктиде.

В документе отмечается: «Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами». Для пингвинов этот статус присвоен на основании прогноза, согласно которому популяция может уменьшиться вдвое к 2080-м годам. Основной причиной названа стремительная потеря берегового льда в Антарктиде, что негативно влияет на возможность гнездования и выживания птиц.

Согласно данным, основанных на спутниковых снимках, только с 2009 по 2018 год численность императорских пингвинов сократилась примерно на 10%. Это соответствует потере более 20 тыс. взрослых особей. Кергеленские морские котики столкнулись с резким сокращением кормовой базы: криль, являющийся их основным питанием, уходит на большие глубины из-за повышения температуры воды.

За последние 25 лет численность кергеленских морских котиков в Антарктиде уменьшилась в два раза. Эксперты подчеркивают необходимость срочных мер для сохранения этих видов и восстановления их численности.

Антарктические пингвины используют стратегию микросна, засыпая на четыре секунды до 10 тыс. раз в сутки.

В Антарктиде обнаружили уникальный оазис с озерами и богатым животным миром, который предложено назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого.