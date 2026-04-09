В России меняются правила перевода денег через СБП

НСПК: Указание ИНН при переводах через СБП станет обязательным с 1 июля

Tекст: Валерия Городецкая

Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.

Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.

При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.

Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.