    9 апреля 2026, 20:10 • Новости дня

    В России меняются правила перевода денег через СБП

    НСПК: Указание ИНН при переводах через СБП станет обязательным с 1 июля

    В России меняются правила перевода денег через СБП
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков.

    Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.

    Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.

    При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.

    Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.

    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    9 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Прокуратура Москвы: Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в России) возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным с сайта ведомства, материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган, где и открыли дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    В прокуратуре подчеркнули, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, находясь за границей. Ведомство уточняет, что он распространял материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса иностранного агента.

    В сентябре прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

    В марте Слепаков пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.

    9 апреля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, используемым в интересах вооруженных сил Украины, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Минобороны.

    Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, сообщается в канале ведомства в Max.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в Сумской области. На территории Харьковской области удары пришлись по различным подразделениям ВСУ и нацгвардии, противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронированные машины и 14 автомобилей, а также боевую машину «Град» и две станции РЭБ.

    Группировка «Запад» улучшила позиции и поразила украинские формирования в Харьковской области и Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять бронированных машин и 19 автомобилей. В свою очередь Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удары по подразделениям ВСУ в ДНР – противник потерял свыше 175 военнослужащих.

    Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника превысили 325 военнослужащих, уничтожены девять бронированных машин и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – уничтожено более 315 военнослужащих, пять бронированных машин и 10 автомобилей. В зоне ответственности группировки «Днепр» поражены подразделения ВСУ и теробороны в Запорожской области и Херсоне, противник потерял до 55 военнослужащих, 14 автомобилей и израильскую станцию RADA RPS-42.

    Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тыс. беспилотников, 28 773 танка и 34 354 артиллерийских орудия.

    Ранее ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    9 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Пашинян заявил о запланированной встрече с Путиным в июне

    Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о встрече в июне и прокомментировал вопросы по железным дорогам.

    Пашинян заявил, что 1 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным была достигнута договоренность о проведении новых встреч, включая встречу на высоком уровне во второй половине июня. Пашинян подчеркнул, что встреча с Путиным прошла в формате рабочего обеда и дружеской беседы, без каких-либо закулисных переговоров, передает РИА «Новости».

    Пашинян также прокомментировал ситуацию вокруг возможной передачи концессии на армянские железные дороги другой стране. Он заявил, что Ереван не намерен обсуждать вопросы, связанные с железными дорогами, за спиной у Москвы. По его словам, на данном этапе все возможности для диалога с Россией открыты, и Армения не собирается предпринимать никаких действий вопреки интересам России.

    Пашинян допустил, что во время визита казахстанской делегации в Армению могут быть затронуты вопросы, связанные с коммуникациями, однако добавил, что любые решения будут приниматься открыто. Ранее он высказывал мнение, что страной, которая могла бы получить право концессионного управления армянскими железными дорогами, может стать Казахстан, ОАЭ или Катар, если они поддерживают дружественные отношения с Россией и Арменией.

    Пашинян отметил, что армяно-российские отношения сейчас проходят через этап конструктивной трансформации и он оценивает этот процесс положительно.

    Премьер подчеркнул, что Армения будет придерживаться принципа дружественного диалога и не собирается выходить за его рамки в отношениях с Россией. По словам Пашиняна, такой подход позволит сохранить стабильность и предсказуемость двустороннего взаимодействия.

    Министр транспорта России Андрей Никитин ранее отмечал, что Россия не планирует передавать концессию по железным дорогам другим странам, и официальные переговоры по этому вопросу с Арменией не велись. С 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении ЮКЖД сроком на 30 лет с возможностью продления на 10 лет.

    Ранее Пашинян предложил Москве продать концессию на управление местными железными дорогами третьей стороне.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.



    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Мишустин: Необходимо укреплять позиции России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    9 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о поиске Россией взаимовыгодных отношений с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия стремится к взаимовыгодным отношениям со всеми государствами, включая европейские, несмотря на отсутствие контактов, заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых, взаимоуважительных и взаимовыгодных отношениях со всеми странами, в том числе с государствами Европы, заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в настоящее время европейские страны полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, что вызывает сожаление у российской стороны.

    Песков также прокомментировал заявление начальника генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, который выразил обеспокоенность возможной войной с Россией. По словам пресс-секретаря, Россия не представляет угрозы ни для одной страны, если та не планирует становиться центром антироссийской деятельности, не намерена уничтожать русскоязычное население и не собирается подрывать безопасность Российской Федерации.

    Песков отдельно подчеркнул, что политика России строится на принципах уважения суверенитета других государств и поиске баланса интересов, а негативная риторика западных стран не способствует развитию диалога.

    Начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал армию готовиться к возможному военному столкновению.

    Начальник генштаба Франции Фабьен Мандон заявил о необходимости срочного укрепления военно-морских сил страны.

    Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией.

    9 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Telega объяснила исчезновение из российского App Store

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приложение Telega могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    «В последние недели, после введения списков ожидания на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения», – пояснили в сервисе, передает РИА «Новости».

    Разработчики рассказали, что уже получили запрос от Apple и работают над возобновлением работы приложения.

    Telega – это альтернативный клиент для Telegram, созданный на базе открытого кода. Приложение поддерживает весь основной функционал мессенджера.

    Напомним, приложение Telega исчезло из российского магазина App Store.

    Ранее Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера.

    9 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер»

    Лихачев: Иран обратился к России с просьбой перезагрузить проект АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская сторона обратилась к России с просьбой рассмотреть возможность как можно скорее возобновить работу по проекту атомной электростанции «Бушер», сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Этот проект остается нашим. Ко мне обратился руководитель атомной отрасли Ирана, вице-президент этой страны с просьбой искать возможность как можно скорее перезагрузить проект, начать работу, и мы морально к этому готовы», – заявил Лихачев, передают «Вести».

    По его словам, несмотря на моральную готовность российской стороны, пока объективные обстоятельства не позволяют приступить к полноценному возобновлению деятельности.

    Лихачев отметил, что сам факт такого обращения иранской стороны вселяет определенный оптимизм в перспективы сотрудничества. Он подчеркнул, что проект «Бушер» по-прежнему находится в сфере ответственности Росатома.

    На данный момент на АЭС «Бушер» в Иране остаются работать порядка 128 специалистов из России. Лихачев сообщил, что планируется новая волна эвакуации сотрудников.

    Во вторник из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля. Лихачев заявлял, что вероятность инцидента ядерного характера на станции увеличивается после удара по ее периметру, приведшего к человеческой жертве.

    9 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин подписал законы об изменении порядка пересмотра судебных актов в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал четыре закона, изменяющих порядок пересмотра судебных решений мировых судей и апелляционных актов районных судов.

    В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.

    В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном суде России.

    Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.

    Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    9 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    На Международный фестиваль молодежи поступили заявки из 175 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге уже поступило более 60 тыс. заявок из 175 стран и 89 регионов России.

    Презентация фестиваля прошла 9 апреля в Доме приемов МИД России и собрала более 120 представителей из 84 государств, включая дипломатов из стран Южной Америки, Африки, Азии и Европы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко напомнил, что решение о проведении фестиваля принято по инициативе президента Владимира Путина, и отметил колоссальный интерес к событию. «Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы – от ИТ и науки до спорта и государственного управления», – заявил Чернышенко.

    В этом году ожидается более 10 тыс. участников, а программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной. Будет организована отдельная детская программа для подростков от 14 до 17 лет с наставниками из 60 ведущих мировых компаний, а также предусмотрен онлайн-доступ для тех, кто не сможет приехать лично. После основной части фестиваля стартует региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул значимость форумов для укрепления международных контактов среди молодежи и выразил уверенность, что фестиваль поможет участникам найти новых единомышленников. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что половина программы будет посвящена обсуждению будущего, вызовов ближайших десятилетий и вопросам сохранения культурной идентичности в условиях технологических и демографических изменений.

    Участников ожидает около 50 форматов образовательных, спортивных, культурных и волонтерских мероприятий, а также экскурсии по Екатеринбургу. Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте: wyffest.com.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

