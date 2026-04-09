ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалют

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в эфире программы «Инвестиционный час», в рамках регулирования крипторынка в стране предполагается введение уголовной ответственности за безлицензионную деятельность, передает РБК.

Чистюхин уточнил, что законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» строится на легальной деятельности финансовых посредников.

«Если какое-то лицо будет предлагать профессиональную деятельность по обслуживанию своей клиентуры, связанную с валютами, и у него не будет никакой лицензии – ни криптобиржи, ни криптоброкера, ни криптообменника, – то возможно установление уголовной ответственности», – отметил он.

Чистюхин напомнил, что в Уголовном кодексе уже существует общая ответственность за осуществление безлицензионной деятельности, однако, по его мнению, наличие специального состава позволяет более эффективно применять закон. В частности, аналогичное решение уже принято в отношении банков и кредитных организаций.

Кроме того, в случае административной ответственности основная нагрузка будет возложена на финансовых посредников. Если гражданин или юридическое лицо действует через посредника, ответственность за операции ложится на него. Однако если лицо действует без посредника, то ответственность наступает непосредственно для этого лица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило ввести четкие правила оборота криптовалют, разрешая инвестиции и сделки только через лицензированных посредников под контролем государства.

