В Народную программу «Единой России» внесли инициативы по космосу

Tекст: Валерия Городецкая

Предложения были сформированы по итогам заседания «Космос будущего: новые технологии для людей», прошедшего в рамках Российского космического форума, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В числе ключевых инициатив – увеличение запусков ракет-носителей, рост российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС для повышения транспортной безопасности и запуск Российской орбитальной станции с первым модулем на орбите к 2028 году. Важное место занимает и дальнейшее развитие космодрома Восточный, создание новых ракет «Союз-5» и «Амур-СПГ», а также внедрение современных цифровых и аддитивных технологий в производство.

Особое внимание предлагается уделить привлечению перспективной молодежи в отрасль и обеспечению молодых специалистов жильем. «Космос будущего – не абстрактная высота. Это удобство жизни, безопасность, новые возможности для экономики, науки, обороны и образования», – подчеркнул секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Медведев.

Также в программу планируется внести меры по поддержке частного бизнеса в космической сфере. Среди них – создание реестра испытательной и инженерной инфраструктуры, обеспечение прозрачного доступа частных разработчиков к лабораториям и данным, а также ускорение включения частных решений в проекты на всех этапах реализации. Эти меры, по мнению партии, должны способствовать формированию гарантированного спроса и развитию отечественных технологий.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что космос становится инструментом глобальной конкуренции, а партнерство государства и частного бизнеса – общемировая практика. По его словам, государство формирует правила, а частные компании масштабируют решения, что позволяет России идти в ногу с мировыми трендами.