    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Рютте передал странам НАТО требования Трампа по Ормузскому проливу
    Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США
    9 апреля 2026, 18:34 • Новости дня

    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа нацистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв.

    Согласно закону, соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС. Теперь отрицание или оправдание геноцида, а также оскорбление памяти жертв в годы войны будет караться штрафом до 3 млн рублей, либо штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами до трех лет.

    Помимо этого, в статье 243.4 УК РФ установлена ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков и других мемориальных сооружений как на территории России, так и за ее пределами. За подобные действия предусмотрен штраф от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до пяти лет, а также возможны обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    В марте Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

    В начале апреля на сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа.

    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    9 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США или на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории, предложив Соединенные Штаты или Ближний Восток в качестве возможных мест.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным не состоится ни в Москве, ни в Киеве, но может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и готов рассматривать различные площадки для переговоров, передает ТАСС.

    Зеленский также сообщил, что переговорный процесс с участием США продолжается и в основном сосредоточен на Ближнем Востоке. По его словам, трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако планируется их возобновление.

    Ранее, 28 января, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Ушаков заверил, что Москва готова обеспечить необходимые условия и безопасность, а также подчеркнул, что власти России не отказывались от контактов, но такие встречи должны быть результативными и хорошо подготовленными.

    После этого Зеленский дал понять, что не собирается ехать в Москву, и предложил встречу в Киеве, при этом делая акцент на заинтересованности российской стороны в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что инициатива по встрече исходила именно от Зеленского.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предложении президента США рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Украинский лидер отказался от приглашения приехать в Москву для двусторонних переговоров.

    Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру договоренностей на Ближнем Востоке.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    9 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    Путин подписал закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям малышей до трех лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете установления испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА «Новости». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента публикации.

    До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

    В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Партия «Единая Россия» поддержала соответствующий законопроект.

    9 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Прокуратура Москвы: Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в России) возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным с сайта ведомства, материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган, где и открыли дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    В прокуратуре подчеркнули, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, находясь за границей. Ведомство уточняет, что он распространял материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса иностранного агента.

    В сентябре прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

    В марте Слепаков пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.

    9 апреля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    @ Александр Полегенько/ТАСС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, используемым в интересах вооруженных сил Украины, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Минобороны.

    Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, сообщается в канале ведомства в Max.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в Сумской области. На территории Харьковской области удары пришлись по различным подразделениям ВСУ и нацгвардии, противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронированные машины и 14 автомобилей, а также боевую машину «Град» и две станции РЭБ.

    Группировка «Запад» улучшила позиции и поразила украинские формирования в Харьковской области и Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять бронированных машин и 19 автомобилей. В свою очередь Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удары по подразделениям ВСУ в ДНР – противник потерял свыше 175 военнослужащих.

    Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника превысили 325 военнослужащих, уничтожены девять бронированных машин и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – уничтожено более 315 военнослужащих, пять бронированных машин и 10 автомобилей. В зоне ответственности группировки «Днепр» поражены подразделения ВСУ и теробороны в Запорожской области и Херсоне, противник потерял до 55 военнослужащих, 14 автомобилей и израильскую станцию RADA RPS-42.

    Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тыс. беспилотников, 28 773 танка и 34 354 артиллерийских орудия.

    Ранее ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    9 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Пашинян заявил о запланированной встрече с Путиным в июне

    Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о встрече в июне и прокомментировал вопросы по железным дорогам.

    Пашинян заявил, что 1 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным была достигнута договоренность о проведении новых встреч, включая встречу на высоком уровне во второй половине июня. Пашинян подчеркнул, что встреча с Путиным прошла в формате рабочего обеда и дружеской беседы, без каких-либо закулисных переговоров, передает РИА «Новости».

    Пашинян также прокомментировал ситуацию вокруг возможной передачи концессии на армянские железные дороги другой стране. Он заявил, что Ереван не намерен обсуждать вопросы, связанные с железными дорогами, за спиной у Москвы. По его словам, на данном этапе все возможности для диалога с Россией открыты, и Армения не собирается предпринимать никаких действий вопреки интересам России.

    Пашинян допустил, что во время визита казахстанской делегации в Армению могут быть затронуты вопросы, связанные с коммуникациями, однако добавил, что любые решения будут приниматься открыто. Ранее он высказывал мнение, что страной, которая могла бы получить право концессионного управления армянскими железными дорогами, может стать Казахстан, ОАЭ или Катар, если они поддерживают дружественные отношения с Россией и Арменией.

    Пашинян отметил, что армяно-российские отношения сейчас проходят через этап конструктивной трансформации и он оценивает этот процесс положительно.

    Премьер подчеркнул, что Армения будет придерживаться принципа дружественного диалога и не собирается выходить за его рамки в отношениях с Россией. По словам Пашиняна, такой подход позволит сохранить стабильность и предсказуемость двустороннего взаимодействия.

    Министр транспорта России Андрей Никитин ранее отмечал, что Россия не планирует передавать концессию по железным дорогам другим странам, и официальные переговоры по этому вопросу с Арменией не велись. С 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении находится в концессионном управлении ЮКЖД сроком на 30 лет с возможностью продления на 10 лет.

    Ранее Пашинян предложил Москве продать концессию на управление местными железными дорогами третьей стороне.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.



    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Мишустин: Необходимо укреплять позиции России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    9 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о поиске Россией взаимовыгодных отношений с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия стремится к взаимовыгодным отношениям со всеми государствами, включая европейские, несмотря на отсутствие контактов, заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых, взаимоуважительных и взаимовыгодных отношениях со всеми странами, в том числе с государствами Европы, заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в настоящее время европейские страны полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, что вызывает сожаление у российской стороны.

    Песков также прокомментировал заявление начальника генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, который выразил обеспокоенность возможной войной с Россией. По словам пресс-секретаря, Россия не представляет угрозы ни для одной страны, если та не планирует становиться центром антироссийской деятельности, не намерена уничтожать русскоязычное население и не собирается подрывать безопасность Российской Федерации.

    Песков отдельно подчеркнул, что политика России строится на принципах уважения суверенитета других государств и поиске баланса интересов, а негативная риторика западных стран не способствует развитию диалога.

    Начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал армию готовиться к возможному военному столкновению.

    Начальник генштаба Франции Фабьен Мандон заявил о необходимости срочного укрепления военно-морских сил страны.

    Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией.

    9 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Григоренко

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Рабочая встреча пройдет в четверг, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    «Григоренко выполняет очень важные функции, включая все вопросы, связанные с цифровизацией и с другими направлениями. Поэтому ожидается обширный доклад», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Григоренко сообщил, что в России предлагают признать использование ИИ в мошенничестве отягчающим обстоятельством.

    9 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Telega объяснила исчезновение из российского App Store

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приложение Telega могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    «В последние недели, после введения списков ожидания на авторизацию, мы ожидаемо увидели рост негативных отзывов. Этот всплеск отзывов мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, в ближайшие часы направим им подробные разъяснения», – пояснили в сервисе, передает РИА «Новости».

    Разработчики рассказали, что уже получили запрос от Apple и работают над возобновлением работы приложения.

    Telega – это альтернативный клиент для Telegram, созданный на базе открытого кода. Приложение поддерживает весь основной функционал мессенджера.

    Напомним, приложение Telega исчезло из российского магазина App Store.

    Ранее Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера.

    9 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков: Путин не принимал решения о пасхальном перемирии

    Песков сообщил об отсутствии решений Путина по перемирию на Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент президент Владимир Путин не принимал решений о введении пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что на данный момент Владимир Путин не принимал никаких решений по поводу пасхального перемирия, передает РИА «Новости».

    «На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», – отметил Песков.

    До этого Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Представитель МИД Мария Захарова назвала это предложение пиар-акцией.

    Главное
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной
    ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалют
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря
    Москвичи рассказали, о чем лгут чаще всего
    В Муроме у более чем 100 человек выявили кишечную инфекцию
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь