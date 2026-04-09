Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа нацистами

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно закону, соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС. Теперь отрицание или оправдание геноцида, а также оскорбление памяти жертв в годы войны будет караться штрафом до 3 млн рублей, либо штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами до трех лет.

Помимо этого, в статье 243.4 УК РФ установлена ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков и других мемориальных сооружений как на территории России, так и за ее пределами. За подобные действия предусмотрен штраф от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до пяти лет, а также возможны обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

В марте Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

В начале апреля на сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа.