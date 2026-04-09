Платформа «Россия – страна возможностей» запустила новый сезон «Профразвития»

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках проекта участникам предлагают расширенные образовательные программы, стажировки в ведущих российских компаниях, карьерные консультации, а также возможность построить индивидуальный маршрут – от первого знакомства с профессией до трудоустройства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Принять участие может любой желающий: регистрация доступна на сайте профразвивайся.рф, участие бесплатное и открыто для всех регионов страны.

Отмечается, что сегодня проблема выбора профессии и старта карьеры остро стоит у молодежи: по данным исследований, 40% сталкиваются с трудностями при выходе на рынок труда, 44% отмечают нехватку образовательных ресурсов. Проект «Профразвитие» работает с 2023 года и помогает молодым людям сделать этот путь более понятным и доступным. За три предыдущих сезона к проекту присоединились более 200 тыс. участников из всех 89 российских регионов.

«Для нас важно, что за цифрами – реальные истории молодых людей: они получают опыт, находят работу, начинают карьеру и закрепляются в профессии», – подчеркнул генеральный директор платформы, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он добавил, что проект поддерживают более 250 российских работодателей, а работа выстроена как системная поддержка: помогает государству развивать кадровый потенциал, регионам – создавать условия для карьерного роста молодежи, университетам – совершенствовать подготовку выпускников.

В новом сезоне расширена образовательная линейка – доступны бесплатные курсы от издательства «МИФ», общества «Знание» и других партнеров. Курсы охватывают навыки личной эффективности, работу с текстом, финансовую грамотность, современные цифровые компетенции и адаптацию к работе с искусственным интеллектом. Участники могут учиться онлайн, получать карьерные рекомендации, проходить стажировки и участвовать в крупных федеральных событиях по всей стране.

Одним из ключевых направлений станет развитие карьерной поддержки: планируется расширить работу с карьерными консультантами и предложить участникам персональные встречи, пробные собеседования, цифровые инструменты подготовки к трудоустройству. Особое внимание уделено партнерству с Центрами новых возможностей на базе университетских Центров компетенций, где студенты проходят диагностику «гибких навыков» и получают индивидуальные рекомендации.

Среди новых возможностей – стажировки на ключевых площадках, например, в рамках Петербургского международного экономического форума при поддержке Фонда «Росконгресс». За прошедшие сезоны каждый четвёртый пользователь каталога вакансий получал предложение пройти стажировку по итогам собеседования, а в 2026 году проект планирует усилить практическую составляющую и увеличить охват региональных мероприятий.

Министр молодежной политики Удмуртской Республики Максим Файзулин сообщил, что результаты совместного исследования в 2026 году легли в основу новых решений по поддержке молодежи и развитию региональных возможностей. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».