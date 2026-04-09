    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня

    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    @ Институт космических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году

    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    9 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США или на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории, предложив Соединенные Штаты или Ближний Восток в качестве возможных мест.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным не состоится ни в Москве, ни в Киеве, но может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и готов рассматривать различные площадки для переговоров, передает ТАСС.

    Зеленский также сообщил, что переговорный процесс с участием США продолжается и в основном сосредоточен на Ближнем Востоке. По его словам, трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако планируется их возобновление.

    Ранее, 28 января, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Ушаков заверил, что Москва готова обеспечить необходимые условия и безопасность, а также подчеркнул, что власти России не отказывались от контактов, но такие встречи должны быть результативными и хорошо подготовленными.

    После этого Зеленский дал понять, что не собирается ехать в Москву, и предложил встречу в Киеве, при этом делая акцент на заинтересованности российской стороны в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что инициатива по встрече исходила именно от Зеленского.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предложении президента США рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Украинский лидер отказался от приглашения приехать в Москву для двусторонних переговоров.

    Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру договоренностей на Ближнем Востоке.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    9 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    Путин подписал закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям малышей до трех лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете установления испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА «Новости». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента публикации.

    До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

    В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Партия «Единая Россия» поддержала соответствующий законопроект.

    9 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в России) возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным с сайта ведомства, материалы прокурорской проверки были переданы в следственный орган, где и открыли дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

    В прокуратуре подчеркнули, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, находясь за границей. Ведомство уточняет, что он распространял материалы в социальных сетях без обязательного указания своего статуса иностранного агента.

    В сентябре прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.

    В марте Слепаков пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.

    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    «Росатом» успешно испытал плазменный ракетный двигатель для дальнего космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    9 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

    Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

    «Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

    По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

    Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.

    Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.

