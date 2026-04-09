Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

«Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.