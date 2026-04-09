К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщается на сайте Минкульта России, организационный комитет по празднованию возглавляет глава ведомства Ольга Любимова. К инициативам присоединились не только Москва, но и Севастополь, Калужская, Архангельская, Вологодская области, Татарстан, Крым и зарубежные представительства при участии Россотрудничества.

«Юбилейная программа сформирована как комплексная и масштабная система мероприятий, отражающая роль Юрия Лужкова в становлении российской государственности и рассчитанная на широкий круг участников: от профессионального сообщества до молодежной аудитории», – подчеркнула Любимова. По ее словам, план может быть дополнен новыми инициативами и предложениями.

В рамках праздничных мероприятий в Москве появится монумент Лужкову, его имя будет присвоено скверам, образовательным учреждениям, появятся бюсты и мемориальные доски в различных регионах. Научная и образовательная программы предусматривают конференции, лекции и форумы, посвященные деятельности Лужкова.

Отдельный акцент сделан на спортивные инициативы: пройдут турниры памяти бывшего мэра, включая теннисный турнир его имени и соревнования по легкой атлетике «Территория бега». В сфере культуры и просвещения запланированы выставки, концерты, специальные экспозиции в Музее Москвы и Московском метрополитене, а также юбилейный концерт в Калужской области.

К 2026 году намечено создание документального фильма о Лужкове, издание аналитических материалов и монографий о его деятельности, а также проведение онлайн-проекта «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей». В сентябре 2026 года состоится общественный субботник и культурная программа в Парке имени Лужкова в Москве.

Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер в 2019 году в Мюнхене в возрасте 83 лет.