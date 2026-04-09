Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

Путин подписал закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете установления испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА «Новости». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента публикации.

До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

