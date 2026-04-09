    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    Иран: Атаки Израиля на Ливан делают переговоры с США бессмысленными
    Трамп обвинил NYT и CNN в публикации фейкового плана по Ирану
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    Белый дом обвинил Клуни в «военных преступлениях» за критику президента США
    9 апреля 2026, 17:09 • Новости дня

    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров сообщил о планах запуска многоразовой ракеты «Амур-СПГ» в 2028 году

    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые пуск и посадка экспериментального образца ракеты среднего класса «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью должны пройти в 2028 году, сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на сессии Российского космического форума.

    «Пуск и посадка экспериментального образца должен состояться в 2028 году. Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств и выведения, основанного на многоразовых технологиях», – заявил Мантуров, передает ТАСС.

    Он добавил, что в прошлом году были подтверждены технические задания как на саму ракету «Амур-СПГ», так и на прототип возвращаемой первой ступени.

    Ранее журнал National Interest назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе.

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    Комментарии (18)
    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор временно закрыл 47 детских садов одной сети в Петербурге и Ленинградской области после вспышки сальмонеллеза, которая затронула детей и сотрудников.

    Утром 8 апреля во всех учреждениях не оказалось воспитанников – их заранее отправили домой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает «Московский комсомолец».

    Расследование установило, что причиной массового отравления стало некачественное мясо цыплят-бройлеров, поступившее от частной компании-поставщика. В работе организации выявили серьезные нарушения, в том числе отсутствие необходимого оборудования и несоблюдение технологии приготовления пищи. Выяснилось, что готовая продукция перевозилась с нарушением температурного режима, а на упаковках не было необходимых маркировок.

    Персонал компании не проходил обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, а на кухнях обнаружили просроченные продукты. По решению суда деятельность компании-поставщика приостановлена на 30 суток. Проверка коснулась и поставщика сырья, где также выявили отсутствие медосмотров у сотрудников и дезинфицирующих средств. В результате экспертизы в мясе цыплят-бройлеров была выявлена сальмонелла, из оборота изъяли более 500 килограммов опасной продукции.

    В феврале у двух московских школьников после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл» выявили сальмонеллез, дети несколько дней находились в тяжелом состоянии.

    Комментарии (3)
    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной
    @ Институт космических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Комментарии (5)
    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    Комментарии (4)
    8 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге может быть введен возрастной ценз для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – использовать их смогут только лица старше 16 лет.

    Об этом сообщил депутат городского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь, комментируя соответствующий законопроект, подготовленный в парламенте, передает «Московский комсомолец».

    Среди средств индивидуальной мобильности (СИМ) перечисляются электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и аналогичные устройства.

    Документ предусматривает не только повышение возрастного порога, но и обязательную государственную регистрацию каждого СИМ. Также предлагается запретить передвижение на таких устройствах по пешеходным дорожкам, если самокаты используются для предпринимательской деятельности. Это ограничение коснется, в первую очередь, курьеров.

    Курьеры будут обязаны проходить инструктажи по правилам дорожного движения, а их транспорт – соответствовать определенным техническим требованиям.

    Ранее власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.

    В начале апреля власти Люберецкого городского округа приняли решение ввести запрет на прокат электросамокатов. В Котельниках вслед за Люберцами запретили прокат электросамокатов.

    Комментарии (10)
    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году

    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    РАЭК: Экономика Рунета показала рекордный рост

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев подчеркнул, что экономика Рунета в 2024 году показала рекордные темпы роста: объем электронной коммерции составил 22,5 трлн рублей, а доля онлайн-продаж в рознице впервые превысила 20%.

    В столице прошла пресс-конференция Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), посвященная юбилею организации и будущему Российскому интернет-форуму. Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев сообщил, что 2025 год стал этапом глубокой перестройки аналитической деятельности, и теперь в ассоциации появилось направление экспресс-аналитики по запросам бизнеса и государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Гуляева, эти экспресс-исследования будут представлены на РИФ-2026 в апреле на трех площадках совместно с компаниями-участниками совета РАЭК.

    Общее значение экономики Рунета за прошлый год превысило 30 трлн рублей, из которых 27,9 трлн пришлось на электронную коммерцию, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего росла C2C-торговля, увеличившись на 40% за год.

    Особое внимание на пресс-конференции уделили новому продукту РАЭК – «Навигатору ИТ-отрасли», который должен стать инструментом для принятия решений бизнесом и государственными структурами. Заместитель гендиректора РАЭК Юрий Линдре отметил, что исследование фиксирует масштабные изменения в цифровой среде, включая рост соцмедиа и усиление роли искусственного интеллекта. Сейчас в соцсетях России уже 158 млн авторов ежедневно создают до 100 млн сообщений, а ежемесячно публикуется около 2,3 млн промаркированных рекламных сообщений.

    Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный рассказал, что анализ более 4 млн публичных сообщений и 165 млн реакций пользователей подтвердил влияние ИИ на структуру и тематику цифровых коммуникаций. «Он превращает привычные темы, такие как образование, медицина, безопасность и труд, в новые смысловые поля, где технологии играют главную роль», – заявил Черный.

    Гуляев также сообщил, что РАЭК перешла к формированию системной сети международных партнерств, подписав соглашения с рядом зарубежных организаций. Начата работа по выходу на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Главной задачей ассоциации названо создание инфраструктуры для доступа российских компаний к аналитике и новым рынкам. РИФ-2026, который пройдет в «Сколково», сохранит формат открытого диалога и расширит деловую программу.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

    Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

    «Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

    По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

    Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.

    Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.

    Комментарии (0)
    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД Ирана: Хаменеи здоров и управляет страной
    Глава «Роскосмоса» сообщил о планах просканировать Луну
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря
    Москвичи рассказали, о чем лгут чаще всего
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев
    Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды