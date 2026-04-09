Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

В столице прошла пресс-конференция Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), посвященная юбилею организации и будущему Российскому интернет-форуму. Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев сообщил, что 2025 год стал этапом глубокой перестройки аналитической деятельности, и теперь в ассоциации появилось направление экспресс-аналитики по запросам бизнеса и государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Гуляева, эти экспресс-исследования будут представлены на РИФ-2026 в апреле на трех площадках совместно с компаниями-участниками совета РАЭК.
Общее значение экономики Рунета за прошлый год превысило 30 трлн рублей, из которых 27,9 трлн пришлось на электронную коммерцию, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего росла C2C-торговля, увеличившись на 40% за год.
Особое внимание на пресс-конференции уделили новому продукту РАЭК – «Навигатору ИТ-отрасли», который должен стать инструментом для принятия решений бизнесом и государственными структурами. Заместитель гендиректора РАЭК Юрий Линдре отметил, что исследование фиксирует масштабные изменения в цифровой среде, включая рост соцмедиа и усиление роли искусственного интеллекта. Сейчас в соцсетях России уже 158 млн авторов ежедневно создают до 100 млн сообщений, а ежемесячно публикуется около 2,3 млн промаркированных рекламных сообщений.
Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный рассказал, что анализ более 4 млн публичных сообщений и 165 млн реакций пользователей подтвердил влияние ИИ на структуру и тематику цифровых коммуникаций. «Он превращает привычные темы, такие как образование, медицина, безопасность и труд, в новые смысловые поля, где технологии играют главную роль», – заявил Черный.
Гуляев также сообщил, что РАЭК перешла к формированию системной сети международных партнерств, подписав соглашения с рядом зарубежных организаций. Начата работа по выходу на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Главной задачей ассоциации названо создание инфраструктуры для доступа российских компаний к аналитике и новым рынкам. РИФ-2026, который пройдет в «Сколково», сохранит формат открытого диалога и расширит деловую программу.