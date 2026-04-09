Врач предупредила о риске заражения инфекциями на маникюре

Эксперт Дудаков: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

«Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

«Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

«В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.