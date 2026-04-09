  Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив
    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва
    9 апреля 2026, 15:14 • Новости дня

    Саровский ядерный центр раскрыл астрофизикам детальную картину Вселенной

    @ Институт космических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    Разработки специалистов Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной благодаря созданию рентгеновского телескопа ART-XC, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, Герой России Валентин Костюков.

    Достижения специалистов Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове позволили ученым получить глубокое представление об устройстве мироздания, передает РИА «Новости».

    По словам директора центра Валентина Костюкова, именно здесь была создана материальная часть для флагмана российской космической науки – рентгеновского телескопа ART-XC.

    «Нам выпала удивительная роль в рамках прикладных вопросов, связанных с созданием материальной части», – подчеркнул Костюков в интервью по случаю 80-летия ядерного центра. Он добавил, что благодаря телескопу в жестком рентгене открыто 130 новых источников излучения, что дает полное представление о пространстве вокруг нас.

    Космическая обсерватория «Спектр-РГ» с телескопом ART-XC на борту была запущена в июле 2019 года. Аппарат работает на орбите вокруг точки Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли. Его главная задача – наблюдение за всем небом, поиск массивных скоплений галактик и сверхмассивных черных дыр.

    РФЯЦ-ВНИИЭФ, основанный в апреле 1946 года, входит в оружейный комплекс «Росатома». Именно здесь были созданы первые советские атомная и водородная бомбы. Сегодня это крупнейший научно-технический центр России, решающий важнейшие оборонные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в прошлом году вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове.

    9 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева, которые находятся в Филях в Москве, переедут в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что ракетный Центр имени Хруничева завершит перенос своих производственных мощностей из московских Филей в Омск к 2029 году, передает РИА «Новости». Он добавил, что работы по подготовке производства для серийного изготовления всей линейки ракет «Ангара» уже активно ведутся на омском филиале ПО «Полет».

    По его словам, новые производственные мощности будут полностью готовы и могут быть задействованы именно к 2029 году.

    При этом на московской площадке Центра сохранятся работы по перспективным направлениям, главным образом связанным с кислородно-водородной тематикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской станции. Ранее омский филиал предприятия начал серийное производство ракет семейства «Ангара». Первый экземпляр модернизированной ракеты тяжелого класса планируют построить в 2025 году.

    9 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики

    New Scientist: Климатообразующая система течений Атлантического океана ослабла на 10%

    @ NOAA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новые данные с океанских буев подтверждают, что важнейшая система течений, формирующая мягкий климат Европы, стремительно ослабевает и может полностью остановиться.

    Анализ показаний глубоководных датчиков в западной части Атлантического океана выявил беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), сообщает New Scientist.

    Эта система течений переносит теплую соленую воду из Мексиканского залива на север, обеспечивая более мягкие температуры в Западной Европе по сравнению с Канадой или Россией.

    «Атлантическая циркуляция ослабевает на западной границе, и мы используем данные с нескольких широт океанического бассейна, чтобы подтвердить, что такой сигнал согласуется с ситуацией во всей Северной Атлантике», – заявил руководитель исследования Цяньцзян Син из Университета Майами.

    Система датчиков RAPID-MOCHA, установленная в 2004 году между Багамскими и Канарскими островами, показала снижение потока АМОЦ примерно на 90 тыс. кубических метров воды в секунду ежегодно. В результате с 2004 по 2023 год циркуляция ослабла почти на 10%. Дополнительные измерения у берегов США и Канады подтвердили эту тенденцию с высокой точностью.

    По мнению специалистов, причиной замедления является таяние ледникового щита Гренландии. Пресная вода разбавляет плотную соленую воду АМОЦ, из-за чего она медленнее опускается на дно. Ученые предупреждают, что остановка течений может привести к резкому похолоданию зим в Европе и нарушить режим муссонов в Азии и Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские ученые предсказали снижение скорости Антарктического циркумполярного течения на 20% к 2050 году.

    Ранее климатологи направили лидерам стран Северной Европы открытое письмо об угрозе коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

    Прошлым летом специалисты зафиксировали рекордную скорость охлаждения экваториальной части Атлантического океана.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года
    @ Public domain

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    9 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Космонавт Кононенко назвал две видимые с орбиты границы государств

    Tекст: Мария Иванова

    С орбиты Земли невооруженным глазом можно разглядеть лишь две государственные границы, рассказал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

    Человеческий глаз способен заметить из космоса только границы между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости».

    «Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко.

    Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме также предложил производителям доработать зубную пасту в форме таблеток, чтобы ее можно было использовать не только для гигиены, но и как питательный продукт для раннего завтрака. По его словам, космонавты с удовольствием бы протестировали такую новинку на орбите.

    Кроме того, командир отряда сравнил пищевые привычки на МКС. Российские космонавты начинают использовать соусы и приправы только на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. В то же время американские астронавты употребляют специи и кетчупы в гораздо большем объеме, так как их меню включает кухню разных стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал Землю живым существом.

    Экипаж российского сегмента МКС поздравил граждан с началом первой Недели космоса.

    9 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    Глава Роскосмоса сообщил о планах просканировать Луну

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году

    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная космическая программа предусматривает детальное сканирование лунной поверхности в 2028 году с использованием специально разрабатываемых для этого научных приборов.

    Россия планирует провести сканирование Луны в 2028 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», – рассказал глава госкорпорации. Заявление прозвучало на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Мероприятие состоялось в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия». В стране с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.

    Напомним, накануне НПО Лавочкина раскрыло планы по новым луноходам и станциям.

    Россия готовится к масштабному исследованию Луны, включая ее сканирование и создание посадочной станции для сбора грунта.

    Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    9 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

    Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

    «Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

    По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

    Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.

    Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.

    9 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лихачев сообщил об уникальных испытаниях плазменного двигателя для космоса

    «Росатом» успешно испытал плазменный ракетный двигатель для дальнего космоса

    Tекст: Мария Иванова

    В России успешно прошли стендовые испытания перспективного плазменного двигателя для дальнего космоса, показавшие уникальный импульс до ста километров в секунду.

    Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя, предназначенного для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора компании Алексея Лихачева, в ходе тестов были получены уникальные результаты.

    «Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса», – рассказал глава корпорации на полях Российского космического форума в Национальном центре «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания двух высокомощных плазменных двигателей для межпланетных перелетов.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ученые Росатома создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного двигателя для сокращения времени полета на Марс.

    9 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    Астрономы раскрыли причину «голодания» крупнейших черных дыр во Вселенной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабное изучение 8 тыс. космических объектов показало, что на протяжении последних 10 млрд лет самые прожорливые черные дыры «страдали» от острой нехватки «питания».

    Долгие годы специалистов озадачивал вопрос медленного развития крупнейших гравитационных ловушек. Разгадать эту астрофизическую загадку помогло новое исследование, передает «Газета.Ru» со ссылкой на LiveScience.

    Выяснилось, что гигантам попросту не хватает газа для дальнейшего расширения.

    Сверхмассивные черные дыры обладают колоссальным притяжением. Эта особенность позволила им в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва стремительно набрать массу, в миллионы и миллиарды раз превышающую вес Солнца.

    Однако затем ситуация кардинально изменилась. Начиная с периода так называемого космического полдня, когда возраст Вселенной составлял менее четверти от нынешнего, рост этих объектов значительно замедлился из-за истощения запасов материи.

    Ранее российские ученые определили предел роста массы черных дыр временем расширения Вселенной.

    9 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Первый двигатель сверхлегкой ракеты решили напечатать на 3D-принтере

    Ростех сообщил о разработке двигателя ракеты «Воронеж» с помощью 3D-печати

    Tекст: Мария Иванова

    Для запуска малых коммерческих спутников в России разрабатывают двигатель НК-3 с изменяемым вектором тяги, работающий на экологически чистом топливе, сообщили в Ростехе.

    Созданием новой силовой установки тягой 4,5 тонны занимается Объединенная двигателестроительная корпорация, передает Telegram-канал Ростеха. Агрегат НК-3 предназначен для сверхлегкой ракеты «Воронеж». На первой ступени носителя разместят 12 двигателей, а на второй будет работать всего один.

    Для ускорения производственного процесса сложные корпусные детали планируется изготавливать с помощью 3D-печати. «Реализация проекта НК-3 позволит начать эксплуатацию сверхлегких ракет и расширит рынок космических услуг по запуску малых спутников», – заявили представители госкорпорации.

    Разработчики уточнили, что двигатель создадут в нескольких модификациях с современной системой управления вектором тяги. Это позволит эффективно менять траекторию движения ракеты. Силовая установка будет работать на безопасном горючем, что значительно снизит техногенную нагрузку на экосистему космодрома.

    Перспективные сверхлегкие ракеты предназначены для вывода небольших коммерческих спутников на заданную орбиту с высокой точностью. Полезная нагрузка такого космического аппарата составит 250 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация анонсировала разработку жидкостных двигателей для сверхлегких ракет.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о снижении массы силовых установок «Ангары» на 15% благодаря 3D-печати.

    На космодроме Восточный в 2026 году появится стартовый стол для носителей легкого класса.

    9 апреля 2026, 08:53 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали скорое начало новых магнитных бурь

    Эксперты ИКИ РАН спрогнозировали влияние солнечной корональной дыры на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Образовавшаяся на Солнце обширная брешь спровоцирует заметные геомагнитные возмущения, которые продлятся несколько дней, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Воздействие космического явления начнется 10 апреля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В настоящее время геомагнитная обстановка остается совершенно спокойной, а вспышечная активность оценивается как слабо повышенная.

    «По-видимому, сегодня последний спокойный день перед двух-трехдневным периодом возмущений, который ожидается с пятницы по субботу или даже по воскресенье», – отметили специалисты. Главным фактором нестабильности станет воздействие корональной дыры.

    Рисков для планеты пока нет, поскольку в центре видимого солнечного диска отсутствуют активные группы пятен. Даже в случае неожиданной сильной вспышки ее последствия просто не смогут достигнуть Земли.

    Ранее специалисты спрогнозировали слабое влияние корональной дыры на нашу планету.

    Неделей ранее ученые ожидали переход геомагнитных возмущений в среднюю магнитную бурю.

    В феврале астрономы зафиксировали формирование способной повлиять на Землю новой темной области на Солнце.

    9 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Центр Хруничева сообщил о продлении эксплуатации модуля «Наука»

    Центр Хруничева сообщил о продлении эксплуатации модуля «Наука» до 2035 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр Хруничева приступает к работе по продлению до 2035 года сроков службы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» российского сегмента Международной космической станции, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин заявил, что срок службы модуля «Наука» на Международной космической станции продлится до 2035 года, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что специалисты уже приступили к необходимым работам для технического обеспечения продления эксплуатации.

    «Ведется развертывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля «Наука» до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции)», – заявил Денискин.

    Модуль «Наука» был введен в состав МКС летом 2021 года. В настоящее время Россия уже продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнеры – до 2030 года. Заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников ранее отмечал, что с 2028 года Россия начнет строительство собственной орбитальной станции, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдет к автономному полету. В состав нового комплекса также войдет модуль «Наука».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС «Заря» до 2032 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о завершении сведения Международной космической станции с орбиты в 2030 году.

    Госкорпорация утвердила график начала развертывания Российской орбитальной станции в 2027 году.

    9 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Космонавт Кононенко попросил создать чашку для ощущения запахов на орбите

    Tекст: Мария Иванова

    Обитателям Международной космической станции требуется больше земного комфорта, включая адаптированную бытовую технику и специальную посуду, позволяющую наслаждаться ароматом кофе в условиях невесомости, заявил Герой России командир космонавтов Роскосмоса, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко предложил создать специальную посуду для орбиты, передает ТАСС.

    Выступая на Российском космическом форуме, он отметил важность не только вкусовых, но и обонятельных ощущений при приеме пищи в космосе.

    «На орбите мы действительно не ощущаем аромата кофе. Наш кофе находится в пакетах. Когда мы его разбавляем, то вставляем пакет в рот и ощущаем только вкус, запаха и аромата напитка мы не чувствуем. Было бы неплохо разработать сосуд, чашку, чтобы мы могли пить кофе, ощущая не только вкус, но и аромат», – заявил космонавт.

    Кроме того, Кононенко рассказал о недостатке привычных бытовых приборов на Международной космической станции. По его словам, экипажу крайне необходимы измельчитель мусора, пылесос и микроволновка, так как избавление от отходов в условиях невесомости представляет собой серьезную проблему.

    Начальник Центра подготовки космонавтов также обратил внимание на ограниченный выбор продуктов и средств гигиены. Он подчеркнул, что космонавты были бы рады появлению на орбите адаптированной продукции масс-маркета, а также расширению ассортимента витаминов и пищевых добавок для поддержания здоровья в суровых условиях космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил доработать зубную пасту в форме таблеток для использования в качестве питательного продукта.

    Американская компания Starbase Brewery инициировала на Международной космической станции эксперимент по ферментации пива в условиях невесомости.

    Ранее космонавт Андрей Федяев перед стартом на МКС приготовил для коллег по миссии традиционный русский борщ.

    9 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Названы приоритеты технологического развития России

    Депутат Госдумы Сидякин: Задача – создать в России рай для инженеров, конструкторов, ученых

    Названы приоритеты технологического развития России
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия идет к технологическому суверенитету, опираясь на принципы, заложенные в нацпроектах, контролируемых президентом Владимиром Путиным. Важнейшими направлениями работы являются освоение космоса, а также развитие искусственного интеллекта, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия инновационная: от первого спутника до суверенного ИИ».

    «12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Это повод вспомнить путь, пройденный нашей страной, и определить направления развития. Россия уверенно движется по пути от технологического суверенитета к лидерству, опираясь на собственные научные и инженерные школы. Основы для этого заложены в нацпроектах, реализация которых контролируется лично президентом Владимиром Путиным», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Проектирование и развертывание в ближайшем будущем российской орбитальной станции, создание многоспутниковой группировки «Сфера», внедрение отечественных нейросетей в экономику и госуправление, а также системная поддержка инженерных кадров – реальные шаги к созданию будущего, которым каждый россиянин сможет гордиться», – указал он.

    «Россия приступила к реализации нацпроекта «Космос». До 2036 года запланировано создание и запуск 19 космических аппаратов. Они нужны для исследований влияния космического пространства и радиации Солнца на околоземное пространство. С этой целью в 2025 году был запущен аппарат «Бион». Также наша задача – изучение объектов Солнечной системы посредством миссии «Венеры». Мы возвращаемся на «русскую планету», – рассказал Валерий Богомолов, главный эксперт департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос».

    «Следующее направление – исследование вселенной с помощью трех обсерваторий. Их задачи – поиск жизни на других планетах и построение карты окружающего пространства. Также важный трек – лунная программа, в рамках которой будет проведено шесть запусков орбитальных и посадочных аппаратов. Цель проекта – найти место для создания лунной базы, которую планируется организовать после 2030 года», – продолжил он.

    Отметим, что отдельным важным направлением космической сферы России является подготовка кадров. С этой целью с прошлого года в стране действует программа целевого набора в профильные вузы с гарантированным трудоустройством.

    «В мире разворачивается гонка за искусственный интеллект, по масштабу сопоставимая с космической», – уточнил Александр Сидякин, депутат Госдумы. «В народной программе «Единой России» будет заложен раздел по технологиям и инновациям как самостоятельный приоритет. Также основан совет по инновационному технологическому развитию. Главная задача партии – создать в стране инновационный рай для инженеров, конструкторов, ученых, разработчиков, профильных предпринимателей», – отметил он.

    Помимо этого, при партийной поддержке ранее был создан Центр беспилотных систем и технологий, объединивший сотни компаний по всей стране. Их деятельность охватывает всю сферу: от разработки идеи до серийного производства. Собранные в рамках проекта БПЛА, системы связи и РЭБ были переданы военнослужащим.

    Со своей стороны, партия «Новые люди» запустила проект «Инженеры будущего», в рамках которого в 60 регионах на современных предприятиях проводятся экскурсии для старшеклассников и студентов младших курсов, отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме.

    «Для большей доступности технологий в регионах мы развиваем «Робоуроки», гонки роверов, турниры по робототехнике. Кроме того, для развития в стране инженерной среды, базы, инженеров, предпринимателей и технологических команд создан «Нейролаб», целая экосистема из более чем 900 компаний, которые разрабатывают и внедряют решения в сфере ИИ. Помимо этого, запущен проект «Нейростарт», где люди старшего поколения учатся пользоваться новыми технологиями», – рассказал он.

    Напомним, цель вышеназванных проектов – подготовить сотни тысяч инженеров к 2030 году. При содействии компаний-партнеров уже около 100 тыс. человек прошли обучение работе с ИИ. Кроме того, более тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства уже внедряют ИИ-решения в своей деятельности.

    «В современном мире только космосом, атомной энергетикой и высококлассным оружием победить в технологической гонке невозможно. Если мы говорим о будущем, то нам нужно также заниматься медицинскими технологиями и искусственным интеллектом. Это вопрос национальной безопасности и жизни людей, особенно в сфере медицины», – добавляет Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

    По его словам, в прошлом году в Госдуме по инициативе «Справедливой России» была создана рабочая группа по ИИ. «Результатом ее работы стало заседание, на котором была предъявлена концепция и рубрикатор закона об ИИ. В нем должны быть обозначены основные понятия и основные принципы регулирования искусственного интеллекта. Один из общих моментов –обязательная маркировка видео- и фото-контента с ИИ», – сказал парламентарий.

    «Согласно всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», 94% россиян уверены, что государству необходимо стремиться к первенству в сфере технологий», – подчеркнула Ксения Демина, руководитель практики «Гостех» центра ВЦИОМ. «Также за последние четыре года с 55% до 65% выросла доля граждан, считающих Россию одной из ведущих технологических стран. Ключевые технологии превосходства: оборонная промышленность, атомная энергетика и космические новации», – указала она.

    «Также 73% опрошенных сказали, что за последний год использовали нейросети. При этом, большая часть аудитории выбирает российские решения – об этом говорят 44% респондентов», – заключила спикер.

    9 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

    Мишустин: Необходимо укреплять позиции России в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    «Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

    В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

    Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

    9 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    В Роскосмосе сообщили о планах создать ядерный ракетный двигатель

    Роскосмос и Курчатовский институт сообщили о планах разработать ядерный двигатель

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты объединяют усилия для проведения исследований и разработки принципиально новой космической двигательной установки на атомной энергии.

    «Роскосмос» совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» намерены провести исследования по разработке ядерного ракетного двигателя. Об этом сообщил заместитель директора департамента космических систем госкорпорации Денис Кутовой, передает РИА «Новости».

    «Есть у нас один проект, который мы совместно с Курчатовским институтом сейчас и с организациями госкорпорации «Росатом» планируем к реализации – исследования по ядерному ракетному двигателю», – сказал Кутовой на конференции Российского космического форума.

    Значимое для отрасли заявление прозвучало на фоне Недели космоса, которая проходит в России с 6 по 12 апреля.

    Напомним, Роскосмос и Курчатовский институт год назад подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития ядерной космической программы.

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов. Президент России поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.

