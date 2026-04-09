В Германии зафиксировали максимальное число банкротств компаний за 20 лет

Tекст: Денис Тельманов

Число корпоративных банкротств в Германии за первый квартал 2026 года достигло максимума более чем за 20 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Института экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH).

В этот период было зафиксировано 4573 случая банкротства товариществ и корпораций, что оказалось выше даже показателей мирового финансового кризиса 2009 года. В материале отмечается, что это самый высокий показатель с третьего квартала 2005 года.

Только в марте 2026 года банкротами были признаны 1716 компаний, что на 17% больше, чем в феврале этого же года, и на 18% больше, чем в марте 2025 года. По сравнению со средними показателями марта 2016-2019 годов, до начала пандемии, прирост составил 71%. Последний раз подобные значения фиксировались в июне 2005 года.

Наиболее уязвимыми оказались строительная отрасль, торговля и сферы экономических услуг, где отмечено наибольшее число банкротств. Согласно исследованию, последствия затронули около 54 тыс. рабочих мест, а крупнейшие сокращения пришлись на производственный сектор, где работу потеряли 16 тыс. человек. Это максимальный показатель по потерянным рабочим местам с третьего квартала 2020 года.

Руководитель исследований банкротств IWH Штеффен Мюллер заявил: «Наши опережающие индикаторы оставляют мало поводов для оптимизма во втором квартале 2026 года. Мы по-прежнему ожидаем очень высоких показателей банкротств. Вероятно, очень высокие мартовские значения повторятся».

Ранее глава аналитического отдела Торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер отмечал, что в прошлом году каждые двадцать минут одна компания в Германии объявляла себя банкротом. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) также сообщило, что рост числа банкротств продолжается: в 2024 году их количество увеличилось на 22,4% по сравнению с 2023 годом, а в 2023-м – на 22,1% к 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии в январе зафиксировали максимальное число банкротств с 1997 года.


