Президент Ирана усомнился в соблюдении сделки с США из-за атак Израиля

Военный эксперт Лямин: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана

Tекст: Анастасия Куликова

«О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан – посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, заявление американского вице-президента о том, что США изначально не включали Ливан в уравнение перемирия, выглядит довольно странно.

Собеседник предположил несколько версий причин возникновения якобы «недопонимания» между сторонами. Первая – так называемый, «сломанный телефон». «Может быть, Исламабад не совсем верно трактовал исходные сообщения», – допустил Лямин.

«Впрочем, может быть и такое, что США сначала согласились с идеей распространения режима прекращения огня на Ливан, но потом не смогли договориться с Израилем. В итоге Белый дом «дал заднюю» и попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Либо между Вашингтоном и Тель-Авивом все же была договоренность по прекращению атак на ливанскую территорию, но еврейское государство, оставшееся недовольным условиями перемирия, сыграло на их срыв», – детализировал аналитик.

Он упомянул, что Израиль ранее неоднократно действовал не так, как того хотели Штаты. Но несмотря на это американская администрация все равно прикрывала израильского союзника и оправдывала его действия, отметил Лямин. «Быть может, сейчас мы наблюдаем что-то из этой серии», – добавил спикер. Как бы то ни было, продолжающиеся удары по Ливану оказывает сильное давление на иранское руководство.

«Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» после начала американо-израильской операции выступило в поддержку Ирана. Сейчас иранцы на улицах выступают с лозунгами «не оставим союзников», да и в силовом блоке страны сильны воинственные настроения», – пояснил Лямин. По его оценкам, сложно спрогнозировать, удастся ли Тегерану в ходе предстоящих переговоров настоять на прекращении Израилем боевых действий против Ливана на время перемирия.

«Если сделать этого не удастся, можно предположить, что Иран начнет в ответ запускать ракеты и дроны по Израилю», – сказал эксперт. Впрочем, оговорился он, между сторонами конфликта сохраняется столько разногласий – помимо Ливана – что перемирие «может развалиться само собой до истечения двух недель».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. По его словам, Вашингтон не соглашался на это. «Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», – сказал Вэнс.

Вице-президент уточнил позицию Штатов: она заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и американских союзников, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он добавил, что еврейское государство «предложило, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».

Между тем, действия Израиля привели к гибели более 250 человек – все они стали жертвами израильских ударов. Ранения получили 1165 человек, сообщало ливанское главное управление гражданской обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан.

О том, что Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном, заявила и глава МИД Британии Иветт Купер. «Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт», – приводит ее заявление Bloomberg. Вместе с тем, как пишет The New York Times, разногласия по Ливану грозят развалить перемирие.

Агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщало, что Иран откажется от двухнедельного перемирия, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Собеседник агентства отметил, США согласились на прекращение огня «на всех фронтах», в том числе в Ливане. Однако Израиль, отметил источник Tasnim, совершил «жестокие нападения, явно нарушая режим прекращения огня». «Если США не смогут обуздать свою свирепую псину в регионе, Иран в исключительных случаях поможет им в этом!», – сказал он.

Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока ультиматума Тегерану объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что решение принято по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля.

