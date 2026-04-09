Космонавт Кикина объяснила задержку запуска Crew Dragon на месяц

Кикина: Задержка запуска Crew Dragon на месяц произошла из-за повреждения ступени

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас был старт назначен на начало сентября. И по какому-то странному сочетанию обстоятельств при транспортировке ракеты-носителя с одной позиции на другую об опору моста случайным образом была ударена одна из ступеней ракеты», – заявила Кикина в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

По ее словам, ступень оказалась «немного помята», и, когда экипажу сообщили об этом, они были сильно удивлены.

В результате инцидента компания SpaceX сдвинула запуск на месяц для устранения последствий. Кикина отметила, что инженеры вернули ракету в исходное работоспособное состояние, и полет все же состоялся.

Экипаж корабля Crew Dragon при старте миссии Crew-12 произнес легендарную фразу Юрия Гагарина «Поехали».